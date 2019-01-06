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冷資源換熱經濟　「露天滑冰場」空降上海

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▲東方明珠塔下的「璀璨星空」室外滑冰場，將開放50天，供民眾休閒體驗。（圖／記者魏有德攝）

▲東方明珠塔下的「璀璨星空」室外滑冰場，將開放50天，供民眾休閒體驗。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

上海東方明珠塔下的露天滑冰場6日正式對外開放。這座名為「璀璨星空」的室外冰場，可同時容納近百人，是大陸第五屆全國大眾冰雪季期間，上海打造的親子休閒新景點。現場有不少民眾帶著孩子前來體驗，8歲的朱小弟弟從沒接觸過滑冰，他提到，第一次在露天冰場玩，「感覺特別爽」。

對於在南方長大的朱小弟弟而言，平常沒有太多機會接觸冰雪運動，一開始在滑冰場上，連前進都很困難，常常跌個四腳朝天。他表示，先練習在冰上走路，也有輔助器材，不一會兒就可以在冰場中繞圈，從摔跤中學習成長，滿好玩的。

▲朱小弟弟出生在南方城市，從來沒有接觸過滑冰運動。（圖／記者魏有德攝）

▲朱小弟弟出生在南方城市，從來沒有接觸過滑冰運動。（圖／記者魏有德攝）

自2014年北京申辦冬奧運動會開始，為了讓民眾更加熟悉冰雪運動，大陸官方每年舉辦全國大眾冰雪季，迄今已經第五屆。前四屆主辦城市都在北方，為了推動冰雪運動「南展西擴東進」，本屆特別將啟動儀式移到上海。

▲滑冰場有專業教練隨時指導入場民眾，增加滑冰體驗興趣。（圖／記者魏有德攝）

▲滑冰場有專業教練隨時指導入場民眾，增加滑冰體驗興趣。（圖／記者魏有德攝）

大陸國家主席習近平曾表示，「中國成功申辦冬奧會，參與冰雪運動的人口將擴大到3億人的範圍」。北京成功申請冬奧後，專家分析，自2016年起，大陸滑雪人口已經突破1133萬，並逐年增長，帶動整個冰雪產業跨出北方。

此前，大陸冰雪運動較侷限在東北及華北，其中黑龍江便有超過120個以上的滑雪場，也曾因為「雪鄉訛人」、「投資跨不過山海關」等事件，對產業造成衝擊。

▲滑冰場燈光設計與東方明珠塔相互輝映，呈現星空光影效果。（圖／翻攝大陸網站）

▲滑冰場燈光設計與東方明珠塔相互輝映，呈現星空光影效果。（圖／翻攝大陸網站）

如今，在2022年冬季奧運的推動下，這股「冰雪熱」、「冬奧熱」正在大陸各地蔓延，要達到3億人參與冰雪運動的目標，大陸官方除了扎根冰雪旅遊，將冷資源換成熱經濟，競技性的滑雪運動及冰上運動也正逐步推廣到南方城市。
 

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