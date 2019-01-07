加拿大議員代表團訪中「聯繫雙方關係」：會適時討論被捕公民

▲康明凱與史派佛。（左圖／路透，右圖／翻攝自推特@mpspavor）

大陸中心／綜合報導

加拿大參議院代表團5日開始對上海、深圳和香港進行訪問。自由黨領袖戴卓昔（Joseph Day）在訪中前表示，被中國當局關押的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史派佛（Michael Spavor）的案子沒有在此次行程上，不過「一旦中國提及，我們會在『時機成熟』時進行討論，並闡明加拿大的立場」。

戴卓昔4日在訪中前提到，「此行的目的是深化加中的貿易關係和兩國人民的聯繫，以減少加拿大對美國的依賴」。他同時指出，「一旦中國提及被關押的加拿大人議題上，我們已經準備好回答任何問題，以應對任何可能存在的誤解，並希望他們能將訊息傳達給政府高層」。

「這是一個國與國之間的問題，應當交由行政部門層面處理，而不是國會層面」。戴卓昔強調，「加拿大國會代表團不會干涉外交努力」，「衡量此次訪問的成功，應該是加拿大代表團為深化兩國長期關係作出的努力」。

根據了解，此次訪問由加中立法協會( Canada-China Legislative Association）主辦，參訪團於6日至12日到中國上海、深圳和香港進行訪問，人員包括參議員胡子修（Victor Oh）、眾議員譚耕（Geng Tan），和庫珀（Michael Cooper）等。

加中立法協會成立於1998年，是一個目的在為中加兩國提供一個討論雙邊和多邊所面臨挑戰的無黨派平台，透過兩國立法機構成員的交流以加強雙方的關係。

另外，加拿大廣播電視公司（CBC）3日報導，加拿大外交部一名官員表示，「是否繼續這次行程，由議員們自行決定，外交部不會插手」。

▼加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、外交部長外長方慧蘭（Chrystia Freeland）。（圖／路透社）