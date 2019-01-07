　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

加拿大議員代表團訪中「聯繫雙方關係」：會適時討論被捕公民

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼康明凱與史派佛都在北京遭到拘捕。（左圖／路透，右圖／翻攝自推特@mpspavor）

▲康明凱與史派佛。（左圖／路透，右圖／翻攝自推特@mpspavor）

大陸中心／綜合報導

加拿大參議院代表團5日開始對上海、深圳和香港進行訪問。自由黨領袖戴卓昔（Joseph Day）在訪中前表示，被中國當局關押的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史派佛（Michael Spavor）的案子沒有在此次行程上，不過「一旦中國提及，我們會在『時機成熟』時進行討論，並闡明加拿大的立場」

戴卓昔4日在訪中前提到，「此行的目的是深化加中的貿易關係和兩國人民的聯繫，以減少加拿大對美國的依賴」。他同時指出，「一旦中國提及被關押的加拿大人議題上，我們已經準備好回答任何問題，以應對任何可能存在的誤解，並希望他們能將訊息傳達給政府高層」。

「這是一個國與國之間的問題，應當交由行政部門層面處理，而不是國會層面」。戴卓昔強調，「加拿大國會代表團不會干涉外交努力」，「衡量此次訪問的成功，應該是加拿大代表團為深化兩國長期關係作出的努力」。

根據了解，此次訪問由加中立法協會( Canada-China Legislative Association）主辦，參訪團於6日至12日到中國上海、深圳和香港進行訪問，人員包括參議員胡子修（Victor Oh）、眾議員譚耕（Geng Tan），和庫珀（Michael Cooper）等。

加中立法協會成立於1998年，是一個目的在為中加兩國提供一個討論雙邊和多邊所面臨挑戰的無黨派平台，透過兩國立法機構成員的交流以加強雙方的關係。

另外，加拿大廣播電視公司（CBC）3日報導，加拿大外交部一名官員表示，「是否繼續這次行程，由議員們自行決定，外交部不會插手」。

▼加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、外交部長外長方慧蘭（Chrystia Freeland）。（圖／路透社）

▲▼加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、外交部長外長方慧蘭（Chrystia Freeland）。（圖／路透社）

ET快訊
茶垢超多！他靠這包「空心圓管」清光　網：牙齒變超白
富豪養大3兒子20年…醫生：你無法生育　驗DNA後崩潰
金球獎／完整得獎名單

關鍵字：加拿大,中國,戴卓昔,Joseph Day,胡子修,Victor Oh,譚耕,Geng Tan,庫珀,Michael Cooper,加中立法協會,Canada-China Legislative Association,上海,深圳,香港,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上排牙全拔光！28歲女慘變無牙婆　崩潰喊：我還沒找到對象呢

男老師鑿冰冬泳炫技　失去方向慘困「4公分冰層」溺斃

人妻謊稱被直銷綁架　癡情夫千里救妻慘發現「綠光」真相

中美貿易戰懶人包／川普祭「301條款」燃火苗　連燒9個月今啟動談判　

華聞快遞／重慶再推企業減負政策　「有困難」可申請延期繳稅

加拿大議員代表團訪中「聯繫雙方關係」：會適時討論被捕公民

趙薇親哥趙健涉炒作唐德影視股價　深交所發函「要求說明」

砸360萬救白血病女兒　妻想繼續借錢遭夫暴打：不救了！沒錢

車禍毀容男整形40次娶正妹　網友酸：對方是有錢人？

美貿易代表團抵達中國商務部　談判聚焦技術、農業、能源

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

上排牙全拔光！28歲女慘變無牙婆　崩潰喊：我還沒找到對象呢

男老師鑿冰冬泳炫技　失去方向慘困「4公分冰層」溺斃

人妻謊稱被直銷綁架　癡情夫千里救妻慘發現「綠光」真相

中美貿易戰懶人包／川普祭「301條款」燃火苗　連燒9個月今啟動談判　

華聞快遞／重慶再推企業減負政策　「有困難」可申請延期繳稅

加拿大議員代表團訪中「聯繫雙方關係」：會適時討論被捕公民

趙薇親哥趙健涉炒作唐德影視股價　深交所發函「要求說明」

砸360萬救白血病女兒　妻想繼續借錢遭夫暴打：不救了！沒錢

車禍毀容男整形40次娶正妹　網友酸：對方是有錢人？

美貿易代表團抵達中國商務部　談判聚焦技術、農業、能源

亞足賽／第一場沒有孫興慜小組賽　南韓碰首闖決賽圈菲律賓

影／國三生20小時手作巨大「麒麟氣球」感動自己　過程曝差點放棄

快車道當練武場　騎士火大嗆聲　駕駛球棒伺候互控傷害

影／男偷抱媽祖神像「騎車看風景」　瞎稱：有經過祂同意啦

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

產銷履歷「QR-code」追溯條碼　新北36戶水產戶通過認證

當女人的悲哀！婆婆狂催生、身材走樣...她嘆「全都一人扛」

生日揪人去！SUNNY BUFFET再推兩人同行當日壽星免費

【奧斯塔羅】小人退散！最近有人對你心懷不軌嗎？

高嘉瑜捨棄招牌公主頭「硬著頭皮」上節目　哭哭喊：超崩潰

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

大陸熱門新聞

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死..

狠媽掌摑女嬰還上傳　為刺激老公..

海底撈電視突播A片　網：真貼心

妻子爆科員夫睡14代購！怒向大..

北京故宮彩妝停產　合作方急發聲

想讓丈夫回家　她狠賞3月嬰巴掌

蔡不允一國兩制　陸官媒：要懲戒

大陸民眾肯在運動上花錢　馬拉松..

中美經貿談判將登場　美官員抵北..

天降冰塊爆頭　女童目擊媽媽慘死

毀容男整形40次娶正妹　網友不..

大陸體育創投陷入「低谷徘迴」

借錢也要救白血病女兒　人妻遭夫..

上排牙全拔光！28歲女慘變無牙..

更多熱門

相關新聞

川普：正與北韓協商川金二會地點

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間6日宣布，「美國與北韓正在協調第二次高峰會的地點，不久的將來就會公布。」他在趕赴大衛營（Camp David）以前，於白宮向記者指出，北韓清楚表達希望與美方會晤的意願。

紐時：貿易談判美強勁　中國弱勢

美貿易代表團抵達中國商務部

美顧問：今年是美中對台決策關鍵

中美經貿談判將登場　美官員抵北京

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

曹西平60歲生日「家人全沒了」

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

孫生公開「被消失」反骨真相

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

球球cos照「胸前一條線」超兇！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

理科太太挖「分手小S內幕」黃子佼認：有恨

小寒大雨台北再降3天！下周2波變天

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面