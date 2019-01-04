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華聞快遞／陸郵政局局長：預計2019年郵政業務總量1.5兆元

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▲▼郵政業。（圖／CFP）

▲郵政業。（圖／CFP）

《北京》陸郵政局局長：預計2019年郵政業務總量1.5兆元

2019年全國郵政管理工作會議3日在北京召開，國家郵政局黨組書記、局長馬軍勝表示，郵政管理部門將不斷優化發展環境、提升治理能力、夯實工作基礎，在「提高質量效率、降低運行成本和保障安全穩定」上下功夫，推動行業持續健康發展。他還預計，全年郵政業業務總量完成人民幣1.5兆元，同比增長22%；業務收入完成人民幣9300億元，同比增長18%。（經濟日報）

《福建》「融僑」聯合「同道醫師集團」　大健康醫療版圖再擴展

融僑集團3日和同道醫師集團召開合作新聞發布會，融僑宣布入股同道醫師集團，一同共建城市醫療多元體系。此次合作的首批醫院為福州同道口腔醫院（已建成的口腔專科醫院）、福州同道醫院（即將建成的二級綜合性高端醫院）。未來，還將在醫療美容、健康體檢、婦產專科等方面持續鑽研，助力融僑醫療搭建多層次的大健康醫療平台。（中新網）

《海南》攜程副總裁：OTA將助推海南打造國際級旅遊目的地

據官方發布的數據，三亞鳳凰國際機場在2018年成為大陸首個非省會城市中航空旅客突破2000萬的地級市機場，正式躋身全國繁忙機場行列。攜程集團副總裁、首席政府事務官席偉航在「2018三亞財經國際論壇」上表示，要成為全球遊客嚮往的旅遊目的地，海南首先要打造獨特的人文環境，還要有世界級的旅遊規劃。（中新網）

《上海》「俞文清燕窩水」強勢入駐711　打造王者聯盟重磅CP

時尚潮流飲品俞文清燕窩水近日宣布進駐711便利超商，並於上海連鎖店率先開售。作為國內首款含有燕窩的飲料，一上線便獲無數好評，一舉成為7-11的熱銷寵兒。此次俞文清燕窩水聯合7-11便利店的拓展渠道戰略，實屬「王者聯盟」，相信不久的將來，二者勢必會再度創造一段銷量神話。（北國網）

▲▼俞文清燕窩水。（圖／翻攝百度）

▲俞文清燕窩水。（圖／翻攝百度）

《山東》濟南第一家民生服務綜合體開建　文體、養老、社區辦公等全都在一起！

濟南高新區民生服務綜合體近日在高新區漢峪片區C-04地塊開工建設。據了解，這將成為濟南市第一家也是最大規模的民生服務綜合體，裡面包含社區衛生服務中心、文體服務中心、養老服務設施、社區辦公服務設施、室內副食品市場及公交樞紐一處。高新區將依托該綜合體探索市民服務綜合體的「高新模式」。（齊魯晚報）

《天津》天津啟用中國首個飛機租賃區

據中新網報導，北部灣航空、天津航空通過東疆租賃公司引進的兩架空客A320飛機，日前先後在新建成投用的飛機租賃區完成入區手續。飛機租賃區成為天津飛機租賃優化流程、完善功能的又一重要成果。（中新網）

《北京》普華永道報告：2019年上半年A股IPO節奏緩慢　下半年有望回升

普華永道2日在北京發布2018年IPO市場回顧及2019年市場展望報告。報告認為，2019年上半年A股IPO節奏緩慢，下半年有望企穩回升，預計全年IPO為130家至150家，融資規模為人民幣1000億元至1200億元。（經濟日報）

《上海》鐵路上海站「首開至淮安列車」　到黃山也只需2小28分

據中新網報導，1月5日零時起，大陸鐵路將實行新的列車運行圖。此次調圖後，上海到黃山最快只需要2小時28分，上海站將首次開行至淮安的普速列車，從上海站始發開往北京南的高鐵列車也增加到了4趟。（中新網）

▼復興號高鐵列車。（圖／CFP）

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關鍵字：上海,俞文清燕窩水,711,福建,融僑集團,同道醫師集團,福州同道口腔醫院,福州同道醫院,北京,大陸郵政局,馬軍勝,海南,攜程集團副總裁席偉航,三亞鳳凰國際機場,山東,濟南高新區,民生服務綜合體,鐵路上海站,天津,北部灣航空,天津航空,東疆租賃公司,A320,華聞快遞

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