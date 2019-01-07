日本八代市長中村再訪基隆　林右昌：盼教育文化、體育合作交流

▲ 日本八代市長中村再次訪基隆，林右昌：盼教育文化、體育合作交流。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2018年基隆市締結友好城市的日本國熊本縣八代市，2019年連續第4年來到基隆市舉辦物產展，市長林右昌7日在市府接見「老朋友」八代市長中村博生，期許未來繼續促進兩市合作，在教育文化及體育等方面有更多交流。

市長林右昌對於「老朋友」中村市長等人的來訪表示熱烈歡迎，並表示八代市已連續3年在基隆市舉辦物產展，也都獲得基隆市民的熱情迴響，今年物產展將於2月16、17日移師到嶄新的東岸商場登場，相信屆時盛況可期。

林右昌指出，若八代市的市民代表團順利成行，基隆市民一定會盡地主之誼熱情款待，去年12月間，因他臨危受命代理民進黨黨主席，因此由副市長代表他率團前往八代市參訪，若有機會的話，他希望能夠再次前往八代市參訪，並希望兩市在教育、文化及體育等方面有更多交流互動。

日本八代市長中村先生則除了對林右昌順利連任表示祝賀，這次率領八代市中小學的學生來台灣進行羽球交流，並且與中華民國羽球協會理事長張國祚等人討論，包括台灣選手在今年參與日本全國羽球賽，以及在2020東京奧運前，前往八代市進行集訓等相關事宜。

中村先生還說，自從八代市與基隆市成為友好城市之後，許多市民都對於基隆市表示高度興趣，不排除在今年4月以後，組成市民代表團，來到基隆進行參訪。