卓榮泰當選主席第一件事　更新、校正黨員資料！找回黨魂

▲民進黨主席當選人卓榮泰，在勝選後於中央黨部發表談話 。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨主席當選人卓榮泰7日在臉書貼出2007年時，擔任黨秘書長時的照片，並表示在這次競選過程中，發現很多黨員資料都變更了，所以他首要是清點、校正、更新資料，要把黨魂找回來，把黨員找回來。

卓榮泰當選主席之後，上午在臉書上表示，台灣社會與政治情勢，已經不可同日而語，面對新的問題，民進黨要提出新的方法；但同時，我們也不能忘記老朋友，要趕快把他們找回來。

卓榮泰指出，在上任之前，他要先讓所有黨籍同志知道該做些什麼，因為黨的改造、整備、行動，都不能停下腳步，大家要再次上路了。

他進一步表示，在這次黨主席競選的過程中，為了聯繫拜訪，發現許多黨員的資料都已經變更，黨部針對黨籍資料，必須開始清點、校正、更新資料，「要把黨魂找回來，先把黨員找回來。」



卓榮泰表示，在臉書開啟後，有許多年輕朋友也向我反映，網路入黨的便利性不足，也有老黨員跟他提醒，先前並未收到相關通知，錯失了繳費而無緣參與補選，「我們要讓黨員有榮譽感，就要重視黨員的參與感。」



「未來的民進黨，要是一個親民的民進黨。」卓榮泰說，現有的溝通管道，已經建置了行政、立法平台，但不夠周密，未來針對政府各政策的初步討論，將由總統、行政院長、黨團總召、民進黨主席、總統候選人，共同來參與討論，讓民意接軌政策、讓政務反映人民的需求。



「未來的民進黨，要是一個整合的民進黨。」卓榮泰表示，政黨不該只是選戰機器，更要是服務機構，「我們許多在各地都有許多熱情的黨員，這次的1124選舉失利，許多人都盼望能為黨做些什麼。」

因此，卓榮泰強調，地方黨部要發揮功能，充分匯聚民意、反映民情，讓我們的施政能真正服務到人民，「未來的民進黨，要是一個服務的民進黨」。