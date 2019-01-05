北京「藍天保衛戰」告捷！2018空氣優良227天　重污染日15天

▲北京市貌。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

北京市生態環境局4日發佈通報稱，北京2018年優良天數有227天，「藍天」含金量進一步提高，空氣品質呈現「優增劣減」特徵，一級天同比增加6天，重污染日同比減少9天，且全年首次無持續3天及以上的重污染過程。此外，北京市細懸浮微粒（PM2.5）等四項主要污染物同比均有所改善。

通報內容顯示，2018年是打贏藍天保衛戰的第一年，北京市PM2.5年平均濃度為51微克/立方公尺，較2017年同比下降12.1%。SO2、二氧化氮（NO2）、可吸入顆粒物（PM10）年均濃度分別為6微克/立方公尺、42微克/立方公尺、78微克/立方公尺，同比改善均較明顯，較2017年下降幅度分別為25.0%、8.7%、7.1%。

▲歷年冬天是北京霧霾「高峰期」。（圖／達志影像／美聯社）

從空間分佈上看，2018年全市SO2、PM2.5和PM10仍呈現南高北低的梯度分佈， 城區及南部地區的NO2濃度較高。從月際變化上看，受氣象條件波動影響，3月和11月是污染水準明顯偏高的月份；1月、8月和9月，PM2.5月均濃度分別為34、35和30微克/立方公尺，分別達到空氣品質年評價標準。

此外，北京市自2013年至2018年空氣質量達標天數增加、空氣重污染天數逐年減少。通報顯示：優良天數有227天，占比62.2%，比2013年增加51天；重污染日15天，6年減少43天。

▼ 2018空氣質量分佈情況。（圖／北京生態環境局）

▼ 2013至2018各項污染物年度濃度變化情況。（圖／北京生態環境局）