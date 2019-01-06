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盧秀燕談「連續3大案」：破案效率良好　林佳龍：給她時間

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▲前台中市長林佳龍、現任台中市長盧秀燕。（圖／記者陳玉攝）

▲台中市長盧秀燕表示，治安工作一直在延續並維持，市府會加強治安防治。（圖／台中市政府提供）

記者陳玉／台中報導

台中新任市長盧秀燕上任後，中市連續發生3起重大社會案件，包括搶銀行、沙鹿槍擊及擄人棄屍等。對此，前台中市長林佳龍表示，「給她一點時間」，過去4年台中治安在6都數一數二，期待新市政團隊做得更好；盧秀燕則說，近期案件在1、2天內逐步破案，治安工作一直在延續並維持，市府會加強治安防治。

▲前台中市長林佳龍、現任台中市長盧秀燕。（圖／記者陳玉攝）

▲前台中市長林佳龍表示，給盧一點時間，相信新市政團隊會做得很好。（圖／記者陳玉攝）

去年平安夜沙鹿驚傳持槍殺人、4日元大銀行搶劫及5日擄人勒斃棄屍等案；前台中市長林佳龍6日對此表示，期待新市府團隊在4年奠定的基礎上，做得更好，「給她（盧秀燕）一點時間」，治安確實是市民關心的重大施政，過去4年來已翻轉外人對台中治安的印象，能做到有案必破，這樣市民就不會擔憂，也要全力支持第一線拼治安的警察同仁。

盧秀燕則表示，治安工作一直在延續並維持，近期幾個案件在警察局同仁日以繼夜的追蹤下，一兩天內逐步破案，展現良好效率。此外，為不讓春節期間出現治安空窗，市府會加強治安防治，防患於未然，同時代表市民感謝警察辛勞，讓市民安心過年。

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關鍵字：台中,治安,林佳龍,盧秀燕,台中市長

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