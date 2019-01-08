民主黨硬起來「癱瘓參議院」　強迫共和黨妥協重啟政府

▲華府國會山莊外觀。（資料照／路透社）



國際中心／綜合報導

美國聯邦政府停擺已經進入第三周，且至今仍沒有重開跡象。民主黨內也有越來越多國會議員轉為強硬態度，正採取兩面策略，包括先通過個別開支法案讓部分政府部門重啟，並且阻止通過任何法案，以達到癱瘓參議院的目的，迫使共和黨讓步。

《華盛頓郵報》報導，民主黨重新獲得眾議院控制權後，計畫於9日起通過個別開支法案，使財政部、國稅局等部分停擺中的部門得以重啟，以處理報稅季事務和退稅事宜。此外，個別開支法案還包括農業部、內政部、運輸部、住房暨城市發展部等，使糧食券、住房補貼、農業補貼和交通安全工作等。

眾議院撥款委員會主席洛威（Nita Lowey）7日表示，政府停擺直接影響到工薪家庭，因此迫切需要透過個別法案使政府重啟。不過，共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）先前曾表明，參議院不會考慮民主黨提出的法案，意指即便眾議院呈交開支法，參議院也不會通過。

另一方面，越來越多民主黨人支持採取新反制策略，揚言在政府重啟之前，不再處理任何與此無關的議案。參議院今年的首個議案，內容為授權向以色列提供國安援助；參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）私下向黨團表示，他將會投下反對票。

美國聯邦政府停擺進入第三周，共和、民主兩黨仍未能達成共識。川普總統堅持要獲得57億美元的邊境安全預算，包括邊境牆的興建經費，但民主黨只願意撥款13億美元，雙方都無妥協跡象。