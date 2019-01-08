找學姐合唱開金口　陳思宇笑：阿北歌聲大家都能接受 我有信心

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選將在27日投票，由白綠藍候選人陳思宇、何志偉、陳炳甫對戰。陳思宇拚選戰打年輕牌，找來柯家軍「學姐」黃瀞瑩開金口合唱錄競選歌曲，陳思宇受訪時笑說連「阿北」台北市長柯文哲唱歌大家都能接受，她對自己的歌聲有信心。

主打白色力量進國會，陳思宇近期將推出競選歌曲《讓白色發光》，特別找來學姐黃瀞瑩，以及街頭藝人白芯羽幫忙合聲，和學姐「高顏質」組合引熱議。

9日晚間將舉辦歌曲發表會，還將找來柯文哲助陣高歌，將透過直播與支持者互動。陳思宇8日到士林華榮市場掃街，被媒體問到對歌聲有沒有信心，她笑答，「錄音師給我滿大信心，錄兩次副歌就收工，給我滿大信心的。我本來不太敢開口，在阿北的鼓勵下，這兩天努力保養喉嚨，再幾天有發表會，希望用最原本的聲音唱給大家聽。」

被媒體拱現場唱兩句，陳思宇害羞表示，「我最近一直保養喉嚨，希望不要太沙啞，畢竟你知道阿北的歌聲大家都可以接受，我應該有絕對信心，發表會上簡單唱兩句。」陳思宇還搞笑邀請柯文哲來辦白色力量歌曲PK賽、同台唱歌，她更笑說，「至少音準我可以贏阿北，我有百分之九十信心。」

▲陳思宇找來學姐助陣合唱。（圖／翻攝自影片）

▲陳思宇8日在華榮市場掃街拜票。（圖／記者蔣婕妤攝）