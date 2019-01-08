　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委補選看板滿街「合法僅1件」 陳思宇：怎會只有一件合法？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選將在27日投票，由白綠藍候選人陳思宇、何志偉、陳炳甫對戰。何志偉、陳炳甫競選看板掛滿街，但卻被爆出全北市合法競選廣告只有一件，其餘多是違法架設。選擇不掛看板的陳思宇受訪時訝異表示，「我們也好奇這麼多看板怎麼會只有一面是合法的？」

北市府指出，競選期間候選人刊登之廣告依法要提出申請，大型鷹架競選廣告由建管處負責、3米以下競選海報張貼由北市環保局把關。根據聯合報報導，目前向建管處申請合法的競選廣告只有1件，環保局受理則掛零。對此，北市府表示，未來將輔導要求候選人改善或補件申請，否則將逕行拆除。

比起對手傳統選戰方式，陳思宇主打白色力量進國會，跟進台北市長柯文哲選擇不掛看板迎戰，她受訪時表示，「因為我自己沒有主張設置看板，我不會刻意評論這部分，很多大哥大姐問我整路都是看板怎麼妳沒有？我說因為我選擇直接面對大家，我們也好奇這麼多看板怎麼會只有一面合法？也有特定公司、特定銀行有特定看板，我滿羨慕的。」

對於被質疑爆出看板違法是自己咬對手，陳思宇無奈回應，「我自己沒有掛看板，跟這個沒關係、想太多了，我反而很羨慕他們很多看板。」日前和柯文哲舉辦粉絲見面會，現場發放海報，卻被發現有些海報被違法張貼在鄰近地區，陳思宇解釋，那天海報是提供民眾索取、沒有主動張貼，還有民眾傳照片給她說一回到家就把海報掛上讓她很感動。

8日在華榮市場掃街，這次選擇站在市場口接觸民眾，陳思宇笑說她準備了秘密武器是大型易拉展看板，日後會在各大市場、路口跟大家見面，讓大家能清楚看到自己的臉、記住陳思宇。

▲陳思宇8日在華榮市場掃街拜票。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲陳思宇8日在華榮市場掃街拜票。（圖／記者蔣婕妤攝）

ET快訊
韓29歲女歌手「心臟麻痺」猝逝！消息藏2周才曝光
理科太太1年內「破產→上億身價」！全靠這支5分鐘神片

關鍵字：陳思宇,柯文哲,何志偉,陳炳甫

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

400億發紅包惹議！蔡英文急跟政院討論踩煞車：照顧弱勢心意不變

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

400億發紅包惹議！蔡英文急跟政院討論踩煞車：照顧弱勢心意不變

爆月領240K！口譯哥有加拿大護照卻返台　父嫌「台灣薪水低」

發稅計賸餘有加乘效益　施俊吉：分給所得後段的人符合社會正義

曾批韓國瑜「直銷騙子」　高市府力邀林夕任觀光大使搶港客

找韓國瑜助拳拼2020總統？　王金平：該怎樣就怎樣

政院撒400億分紅：瞄準幼兒、中低收、豬瘟防疫

正國會不入蘇內閣　游錫堃：輸30萬票接閣揆「打臉人民」

朱立倫籲蘇貞昌做選擇：「戰鬥內閣」不要變成「選舉內閣」

雲端最前線／立委選區重劃出爐 幾家歡樂幾家愁！

蔡英文聲量上升　朱立倫：喊衝喊打只是爽一下

400億發紅包惹議！蔡英文急跟政院討論踩煞車：照顧弱勢心意不變

車速表停在100...廚師閃拖車撞路樹慘死　滿車都是血　

非典型開箱／不放手，直到夢想到手　KIA Stinger勇闖性能市場

HOT・Stuff／每6秒就有人動心！　GUCCI腰包登「年度包王」寶座

直擊／失聯N天⋯宥勝勾老婆100hr轉機回台　女兒飛奔討抱抱

雪隧北上火燒車駕駛機警停車滅火　南、北口一度封閉

影／誇張！沒空照料跛腳貓　飼主裝箱「快遞」板橋動物之家棄養

相似度100%！電影狗明星出現在台灣　媽笑：養這麼久總算有用處了

影評／《邊境奇譚》噱頭與內容兼具

藏身新竹巷弄的老宅咖啡　沈溺在純白空間享受慢生活

政治熱門新聞

400億補助低薪族　行政院說話..

400億年前紅包　卓榮泰提4大..

口譯哥外派美國　一個月可領24..

馬英九、蔡英文發錢比一比

810位女醫生半版廣告　「捍衛..

藍議員酸陳其邁：暖男才當一個多..

卓榮泰上館長直播　網友：幹話一..

「蘇邁配」下週登場！4首長優先..

學姊黃瀞瑩古錐童年照曝光！

高嘉瑜捨棄招牌公主頭上節目　哭..

綠委要求陸官改校歌　國防部4聲..

高雄愛河燈會壓軸表演　將重現秀..

柯家軍、國民黨夾擊　卓榮泰不排..

高雄觀光局長：很少人知道冷泉加..

更多熱門

相關新聞

陳思宇找學姐合唱：阿北歌聲大家都能接受 我有信心

台北市士林大同區立委補選將在27日投票，由白綠藍候選人陳思宇、何志偉、陳炳甫對戰。陳思宇拚選戰打年輕牌，找來柯家軍「學姐」黃瀞瑩開金口合唱錄競選歌曲，陳思宇受訪時笑說連「阿北」台北市長柯文哲唱歌大家都能接受，她對自己的歌聲有信心。

柯家軍、國民黨夾擊　卓榮泰不排除跟柯P見面

陳思宇喊「想看腹肌」挨轟吃豆腐　何志偉：應該注意別人感覺

立委補選／何志偉推廟口經濟　陳思宇喊「教室全面裝冷氣」

北市大安區發現死亡麝香豬　柯文哲：又不是死了一隻豬就是豬瘟

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

心好累！感情出現「8跡象」快分手

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

國三女兒逃學溜回家　真相讓人不捨

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

世紀大發現！薯條盒秘辛她實測悲劇

「洗手間測試」讓她1天怒分手！

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

TOYOTA Yaris變跨界休旅車

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面