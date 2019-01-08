立委補選看板滿街「合法僅1件」 陳思宇：怎會只有一件合法？

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選將在27日投票，由白綠藍候選人陳思宇、何志偉、陳炳甫對戰。何志偉、陳炳甫競選看板掛滿街，但卻被爆出全北市合法競選廣告只有一件，其餘多是違法架設。選擇不掛看板的陳思宇受訪時訝異表示，「我們也好奇這麼多看板怎麼會只有一面是合法的？」

北市府指出，競選期間候選人刊登之廣告依法要提出申請，大型鷹架競選廣告由建管處負責、3米以下競選海報張貼由北市環保局把關。根據聯合報報導，目前向建管處申請合法的競選廣告只有1件，環保局受理則掛零。對此，北市府表示，未來將輔導要求候選人改善或補件申請，否則將逕行拆除。

比起對手傳統選戰方式，陳思宇主打白色力量進國會，跟進台北市長柯文哲選擇不掛看板迎戰，她受訪時表示，「因為我自己沒有主張設置看板，我不會刻意評論這部分，很多大哥大姐問我整路都是看板怎麼妳沒有？我說因為我選擇直接面對大家，我們也好奇這麼多看板怎麼會只有一面合法？也有特定公司、特定銀行有特定看板，我滿羨慕的。」

對於被質疑爆出看板違法是自己咬對手，陳思宇無奈回應，「我自己沒有掛看板，跟這個沒關係、想太多了，我反而很羨慕他們很多看板。」日前和柯文哲舉辦粉絲見面會，現場發放海報，卻被發現有些海報被違法張貼在鄰近地區，陳思宇解釋，那天海報是提供民眾索取、沒有主動張貼，還有民眾傳照片給她說一回到家就把海報掛上讓她很感動。

8日在華榮市場掃街，這次選擇站在市場口接觸民眾，陳思宇笑說她準備了秘密武器是大型易拉展看板，日後會在各大市場、路口跟大家見面，讓大家能清楚看到自己的臉、記住陳思宇。

▲陳思宇8日在華榮市場掃街拜票。（圖／記者蔣婕妤攝）