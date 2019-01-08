柯文哲「ｅ管家」試辦採購　資深師偽造工時獲緩起訴

▲台北市國中前總務主任涉挪用經費支應學校水電維修，被依偽造文書罪嫌緩起訴。（示意圖，與本案無關／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市在2015年間，試辦「ｅ管家」，把學校總務工作外包給民間公司，但因採購案規劃中的工錢和工程材料費界線不明，一名景美地區的國中張姓前總務主任，涉嫌虛報委外工時，假裝把市府提撥的經費全部用完，再從中拿回21萬多元，支付校園水電維修費。台北地檢署認為，張戮力從公，一時失慮觸法，8日依偽造文書等罪給予張緩起訴。

本案是校方主動發現，2015年7月到12月間，校園環境清潔委外後，由委外公司每天派遣1人到校值勤，但校方卻製作不實的到工時紀錄，變成每天都是2名派遣工到勤8小時，並陸續撥付了44萬8千元給委外公司，其中21萬7200元另外回流學校。

已在該校任職29年張姓總務主任坦承偽造工時表，但強調，台北市市長柯文哲當時提出『ｅ管家』構想，讓學校外包總務工作給民間公司，「採購案是試辦，邊摸索邊進行」，但是外包所需人力與材料的界線不清，而這項採購案是用勞務〔人力〕為標的，所以想到用請領勞務時數薪資的方式，核銷水電材料費用。

市府教育局官員也證稱，這項採購招標是試辦性質，一開始就整筆預算撥付給學校自行運用，並沒有明確訂定招標細則是否包含工作勞務或用料經費，且剩餘不用繳回。

檢察官清查，委外清潔公司回流學校的錢，確實都依合法單據用在水電維修材料上，張也在交給市府的成果報告中，說明這樣外包案的困難點在於「連工帶料或供料分計知界線不易區分」，因此相信張沒有貪污或利用職務詐取財物，但不當核銷派遣工時的部分，依偽造文書給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，代價是支付公庫8萬元，並接受法治教育4小時。

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