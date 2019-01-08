水泥封屍案二審　狠心嫂承諾賠4百萬仍遭判無期徒刑

▲水泥封屍案二審宣判，兇手張芳馨仍遭判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市女子張芳馨與葉姓小姑長期不睦，竟持啞鈴狠砸小姑頭部，在將瀕死的小姑拖進浴室，把頭押進澡盆活生生溺死，最後以水泥封屍掩蓋犯行。張女一審遭判無期徒刑，案件上訴二審，高等法院8日宣判，張女雖承諾賠償4百萬元，請求輕判，但高院認定她手段兇殘，仍判處無期徒刑。可上訴。

本案發生於去年3月間，熱愛跑步的葉女失蹤4天，雇用她10多年的楊姓老闆覺得不對勁，找上家門，同住的大哥因此報警警方循線進入葉女房間，赫然發現房間中竟出現「水泥人塚」。死亡多時的葉女被以棉被包裹，封存在房間中的水泥塚裡，經過調查後，原來兇手是長期與葉女不睦的大嫂張芳馨（40歲）。

檢警查出，2人長期不睦，案發前2人又爆發口角，張女推小姑葉女去撞除濕機，造成葉女手臂瘀青葉女2天後打電話到張女娘家抱怨，張女得知後引爆殺機，竟狠心推倒葉女，以膠帶封住其口鼻，再用重達14磅的啞鈴重擊小姑頭部，最後將她拖到浴室溺斃。小姑死亡後，張女以棉被等纏繞屍體將其拖回房間，點精油掩蓋屍臭，再將房門上鎖，製造小姑不在家假象。並接連3天趁無人在家，外出分批買回大批乾拌水泥砂，在小姑房內「造塚封屍」。

案發後震驚社會，張女遭收押，並被以殺人罪提起公訴。一審法院審理後，認定張女坦承犯行又符合自首減刑要件，因此將她判處無期徒刑。案經上訴，二審高等法院開庭時，張女一度在法庭上與律師談笑，態度頗為輕蔑。之後的言詞辯論庭期，她又數次落淚，請求輕判；還承諾將於15年內賠償死者弟弟4百萬元，獲得和解。最後她更對法官動之以情，「請法官改判有期徒刑給予自新機會，讓她早日與2個小孩團聚。」

全案於8日宣判，高院駁回上訴，仍處張女無期徒刑、褫奪公權終身。高院指出，原審認定張女符合自首而減刑，但高院認為，案發當時警察已經到場並詢問水泥人塚，張女逼不得以才說出自己犯案，故不應符合自首減刑要件。另外張女雖承諾賠償4百萬，但分文未給，高院認為這只是博取高院同情減刑的行為，故不將張女的和解採為量刑理由，仍判處無期徒刑。可上訴。

