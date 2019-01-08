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社會 社會焦點 保障人權

雪山隧道內北上15.6K火燒車　駕駛自行撲滅火勢！

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突發中心／新北報導

新北市消防局8日8時37分接獲報案，國道5號北上15.6K處、靠近雪隧出口處500公尺的隧道內，有一輛轎車在行駛間突然冒煙，幸無延燒之虞，民眾使用室內栓自行撲滅，無人員受傷。

▲▼ 雪隧火燒車 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲雪隧稍早驚傳火燒車 。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

事故發生後，該路段雙線車道一度封閉通行，後來僅開放單線車道，不過，已於9時41分北上內外側車道均開放通車，陸續抒解車流中。

國道警方表示，第九公路警察大隊勤務指揮中心於8時38分接獲坪林行控中心通報，在雪山隧道北向15.6公里處內側車道，發生自小客車故障起火燃燒案件，立即通報線上巡邏車趕往現場處理，坪林行控中心已連繫消防救護、工務段等相關單位前往救災及管制，並於08時40分在雪隧南、北口封閉車道行駛。

國道警方說明，巡邏車於8時47分抵達雪隧南口管制疏導，負責管制並引導車輛改道下坪林及頭城交流道，並於9時許開放雪隧南向外側車道通行，9時18分排除事故。

而該車王姓男駕駛表示，行經國道5號北向15.6公里處，發現車輛狀況異常，車輛發出異聲，停在內側車道檢查，但車輛引擎室突然起火燃燒，於是自行取用消防設備滅火，並與抵達自衛消防人員於8時48分撲滅火勢。

▲▼ 雪隧火燒車 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼ 雪隧火燒車 。（圖／記者陳雕文翻攝）

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關鍵字：雪隧,國五,火燒車

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