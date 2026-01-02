　
她喪禮中失憶「我怎麼會在這裡」嚇壞家人　醫揭沉默中風警訊

▲婦人參加喪禮悲痛激動竟失憶，是大腦海馬迴中風。（圖／為AI生成，記者唐詠絮製，經編輯審核)

▲婦人參加喪禮悲痛激動竟失憶，是大腦海馬迴中風。（圖／為AI生成，經編輯審核)

記者唐詠絮／彰化報導

一名60多歲女子日前參加喪禮，情緒激動萬分，家屬發現她在喪禮進行的兩小時內，不斷重複詢問「我為什麼在這裡」，但回家後竟對於參加喪禮竟「完全失憶」。經醫院核磁共振檢查竟是腦部「海馬迴」區域出現中風跡象，確診為情緒過度激動引發的「短暫性全面失憶」。醫師提醒，此類特殊中風症狀易被忽略，應及早就醫治療。

員榮醫院神經內科陳彥秀醫師表示，該名患者就醫時外觀與言行一切正常，並無常見的中風症狀，如手腳無力、口齒不清或臉部不對稱等。經家屬轉述在喪禮那兩小時中，患者不斷循環詢問相同問題，舉止怪異令家人擔憂。活動結束返家後，患者卻對整個喪禮過程毫無記憶，且持續精神不濟，因而決定就醫。

▲榮醫療體系員榮醫院神經內科醫師陳彥秀，診斷出某位患者突發「短暫性全面失憶」 。（圖／員榮醫院提供）

▲榮醫療體系員榮醫院神經內科醫師陳彥秀，診斷出患者突發「短暫性全面失憶」 。（圖／員榮醫院提供）

陳彥秀解釋，這類突發性記憶空白，主要須鑑別是否為「中風」或「癲癇」所致，院方隨即為患者安排腦波與腦部核磁共振檢查。結果顯示，腦波正常，但核磁共振影像中，患者右側海馬迴出現異常顯影，證實是因情緒激動導致局部中風，進而造成「短暫性全面失憶」。

陳彥秀進一步說明，「短暫性全面失憶」常由巨大情緒波動、身體劇烈變化或特殊事件引發。其最大特徵是，患者在發作期間意識清楚，認知功能無礙，卻無法形成新的記憶，因此會反覆詢問同樣的問題。通常症狀在數小時內會自行緩解，但患者會完全遺忘發作期間的所有經歷。

▲榮醫療體系員榮醫院神經內科醫師陳彥秀，診斷出某位患者突發「短暫性全面失憶」 。（圖／員榮醫院提供）

▲婦人過於悲痛突發「短暫性全面失憶」 。（圖／員榮醫院提供）

「此案例非常特殊」，陳彥秀指出，中風僅影響記憶功能，未損及運動神經，因此外表完全看不出異樣。若未就醫，患者可能終生不知自己曾歷經一次「沉默的中風」。目前患者已服用抗血小板藥物，以預防二度中風。

陳彥秀提醒民眾，若發現家人或身邊朋友，突然出現短暫性記憶空白、重複問話，且事後完全遺忘的狀況，即使沒有肢體無力等典型中風症狀，也應提高警覺，盡速就醫檢查，以排除腦部病變的可能性，把握最佳治療時機。

01/01 全台詐欺最新數據

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

快訊／國1彰化段3車連環撞！轎車面目前全非　2人受困送醫

快訊／國1彰化段3車連環撞！轎車面目前全非　2人受困送醫

國道一號南向彰化路段，今(2)日下午發生一起驚險連環車禍！2輛轎車與一輛小貨車不明原因撞成一團，占用內側車道。其中一輛白色轎車遭猛烈撞擊，車體後半部嚴重凹陷變形，導致車內女駕駛及男乘客受困。消防局獲報後緊急出動破壞器材協助脫困，並送往醫院救治，現場一度回堵1公里。詳細事故原因正由國道警方調查中。

彰化檢舉違規案破12萬件　3大違規項目曝光

彰化檢舉違規案破12萬件　3大違規項目曝光

冷氣團報到！高雄24hrs內「29人無呼吸心跳」

冷氣團報到！高雄24hrs內「29人無呼吸心跳」

全台急凍！彰化跨年48小時104人送醫

全台急凍！彰化跨年48小時104人送醫

載女兒+2幼孫「貼牆出事」　撞斷消防栓水柱衝天

載女兒+2幼孫「貼牆出事」　撞斷消防栓水柱衝天

