她喪禮中失憶「我怎麼會在這裡」嚇壞家人　醫揭沉默中風警訊

記者唐詠絮／彰化報導

一名60多歲女子日前參加喪禮，情緒激動萬分，家屬發現她在喪禮進行的兩小時內，不斷重複詢問「我為什麼在這裡」，但回家後竟對於參加喪禮竟「完全失憶」。經醫院核磁共振檢查竟是腦部「海馬迴」區域出現中風跡象，確診為情緒過度激動引發的「短暫性全面失憶」。醫師提醒，此類特殊中風症狀易被忽略，應及早就醫治療。

員榮醫院神經內科陳彥秀醫師表示，該名患者就醫時外觀與言行一切正常，並無常見的中風症狀，如手腳無力、口齒不清或臉部不對稱等。經家屬轉述在喪禮那兩小時中，患者不斷循環詢問相同問題，舉止怪異令家人擔憂。活動結束返家後，患者卻對整個喪禮過程毫無記憶，且持續精神不濟，因而決定就醫。

陳彥秀解釋，這類突發性記憶空白，主要須鑑別是否為「中風」或「癲癇」所致，院方隨即為患者安排腦波與腦部核磁共振檢查。結果顯示，腦波正常，但核磁共振影像中，患者右側海馬迴出現異常顯影，證實是因情緒激動導致局部中風，進而造成「短暫性全面失憶」。

陳彥秀進一步說明，「短暫性全面失憶」常由巨大情緒波動、身體劇烈變化或特殊事件引發。其最大特徵是，患者在發作期間意識清楚，認知功能無礙，卻無法形成新的記憶，因此會反覆詢問同樣的問題。通常症狀在數小時內會自行緩解，但患者會完全遺忘發作期間的所有經歷。

「此案例非常特殊」，陳彥秀指出，中風僅影響記憶功能，未損及運動神經，因此外表完全看不出異樣。若未就醫，患者可能終生不知自己曾歷經一次「沉默的中風」。目前患者已服用抗血小板藥物，以預防二度中風。

陳彥秀提醒民眾，若發現家人或身邊朋友，突然出現短暫性記憶空白、重複問話，且事後完全遺忘的狀況，即使沒有肢體無力等典型中風症狀，也應提高警覺，盡速就醫檢查，以排除腦部病變的可能性，把握最佳治療時機。