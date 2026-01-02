　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「一堆人看診20分鐘↑」他30秒看完超不解！名醫曝原因：尊榮待遇

X光。（圖／達志／示意圖）

▲原PO直呼，看診只花了30秒。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

「真的非常好奇一件事！」一名網友表示，每次看診只花30秒，為何很多人都要看數十分鐘以上呢？文章引發3萬多人爆共鳴，「跟銀行一樣，排1小時終於輪到我...1分鐘解決」、「病人一直跳針...這種也可以講很久」。對此，ICU醫師陳志金笑回，「能30秒看完，代表你是尊榮病人」。

一名網友在Threads表示，每次去看診時，自己從進門、醫師問診到走出門外，大概30秒就結束了，因此讓他疑惑又好奇「其他病患都可以待10至20分鐘，到底是為什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出，引來3.4萬人也直呼，「比較嚴重的，都講比較久，當然也有不嚴重的，病人一直跳針...這種也可以講很久」、「這真的是一個魔咒，別人都很久，自己去看診一下子就結束了」、「我也常常疑惑，每次我進去不到5分鐘就出來，但長輩沒有半小時、1小時出不來，有次看到終於出來了，結果對方又進去問了10分鐘才出來」、「跟銀行一樣，排1小時終於輪到我...1分鐘解決」、「去婦產科產檢的時候每次都希望自己是那個最快出來的！千萬不要有任何問題」、「因為老人講他的病情會從他出生開始講起」、「代表你症狀輕，要慶幸」。

醫護揭真相：老人愛聊天、複雜病況才拖長

也有醫護人員解釋，「很多老人不是去看病的，是去找醫生聊天的，前護理師路過」、「那些在診間待上10分鐘以上的病患，通常都是一直在問重複的問題的老人，同一個問題問100次，藥局拿藥的老人也是」、「因為看很久的通常都很複雜，需要多一點時間釐清病情或進一步溝通」。

留言串之中，還釣出ICU醫師陳志金親回，1.回診追蹤、2.病情單純、3.能清楚掌握自己的病情、表達力好、理解力強的病人，綜合1+2+3的狀況，才能享有30秒看診的尊榮待遇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

「東婷CP」合體了！　汪東城.曾沛慈還原造型

生活熱門新聞

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

財經粉專揭1檔ETF「暴利配息9元」　股民等領40萬

阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

雙北捷運、公車今開放手機掃碼！　設定方式看這裡

ALin那魯seven eleven爆紅　7-11神回應

繼「那魯one」後　A-Lin又有新哏

郭台銘、曾馨瑩一家五口曝光！

中南部比北部還冷！　鄭明典曝原因

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

還會更冷！　今年「首波寒流」可能下週到

合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編：充滿殺氣

更多熱門

相關新聞

Threads「1功能」超強大　醫見證威力

Threads「1功能」超強大　醫見證威力

很多人喜歡用Threads分享生活，甚至也有人會在上面發尋人啟事、失物招領等貼文。ICU醫師陳志金就發文分享，脆是不是台灣人的超大型群組？像是有人掉了學生證、手錶，結果後來都透過脆找到失主，於是，他也在脆上許願，要找自己遺失的物品，最後果真感受到台灣人的熱心。

「脆上許願」找回太太心意　醫：台灣人超大群組？

「脆上許願」找回太太心意　醫：台灣人超大群組？

老爸傳訊息「有帶鎖息？」　台人秒懂笑了

老爸傳訊息「有帶鎖息？」　台人秒懂笑了

低收入戶保全的兒子能念台大醫？陳志金解答

低收入戶保全的兒子能念台大醫？陳志金解答

「救殺人犯的時候」在想什麼？醫曝救過殺父兇嫌

「救殺人犯的時候」在想什麼？醫曝救過殺父兇嫌

關鍵字：

看診陳志金長輩醫師

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面