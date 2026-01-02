「一堆人看診20分鐘↑」他30秒看完超不解！名醫曝原因：尊榮待遇

▲原PO直呼，看診只花了30秒。（圖／達志／示意圖）



「真的非常好奇一件事！」一名網友表示，每次看診只花30秒，為何很多人都要看數十分鐘以上呢？文章引發3萬多人爆共鳴，「跟銀行一樣，排1小時終於輪到我...1分鐘解決」、「病人一直跳針...這種也可以講很久」。對此，ICU醫師陳志金笑回，「能30秒看完，代表你是尊榮病人」。

一名網友在Threads表示，每次去看診時，自己從進門、醫師問診到走出門外，大概30秒就結束了，因此讓他疑惑又好奇「其他病患都可以待10至20分鐘，到底是為什麼？」

文章一出，引來3.4萬人也直呼，「比較嚴重的，都講比較久，當然也有不嚴重的，病人一直跳針...這種也可以講很久」、「這真的是一個魔咒，別人都很久，自己去看診一下子就結束了」、「我也常常疑惑，每次我進去不到5分鐘就出來，但長輩沒有半小時、1小時出不來，有次看到終於出來了，結果對方又進去問了10分鐘才出來」、「跟銀行一樣，排1小時終於輪到我...1分鐘解決」、「去婦產科產檢的時候每次都希望自己是那個最快出來的！千萬不要有任何問題」、「因為老人講他的病情會從他出生開始講起」、「代表你症狀輕，要慶幸」。

醫護揭真相：老人愛聊天、複雜病況才拖長



也有醫護人員解釋，「很多老人不是去看病的，是去找醫生聊天的，前護理師路過」、「那些在診間待上10分鐘以上的病患，通常都是一直在問重複的問題的老人，同一個問題問100次，藥局拿藥的老人也是」、「因為看很久的通常都很複雜，需要多一點時間釐清病情或進一步溝通」。

留言串之中，還釣出ICU醫師陳志金親回，1.回診追蹤、2.病情單純、3.能清楚掌握自己的病情、表達力好、理解力強的病人，綜合1+2+3的狀況，才能享有30秒看診的尊榮待遇。