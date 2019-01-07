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社會 社會焦點 保障人權

巴斯夫6內鬼「竊36億機密」　退休廠長跳槽陸企…再挖高層工程師

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圖、文／鏡週刊

刑事局偵破一起竊取公司重要商業機密，再轉賣中國公司的案件。國際知名化學公司「台灣巴斯夫」（BASF）的黃姓高階主管等6人，涉嫌將該公司價值1億歐元（約新台幣36億元）的高純度硫酸、氨水等配方商業機密，販售給中國的「江陰江化」公司。據了解，巴斯夫擁有獨步全球的生產技術，能製造符合12吋晶圓需求的高純度硫酸、氨水材料與配方，因此受到中國廠商覬覦。

1月3日刑事局偵七大隊第一隊、科技研發科，會同台北市警方、桃園市刑大、台中市刑大等單位，前往桃園市、新竹縣、彰化縣等地搜索，查獲台灣巴斯夫公司的黃姓高階主管和林姓、黃姓、余姓、葉姓、許姓、陳姓等離職員工共6人，涉嫌將公司商業機密洩漏給中國競爭對手，現場查扣電子級化學品（硫酸、氨水）工程管線配置圖、技術移轉合約書、境外公司OBU帳戶、電磁紀錄及相關文件。

台灣巴斯夫公司的黃姓主嫌等人遭刑事局逮捕。（刑事局提供）

專案小組指出，日前接獲檢舉信，指稱國際知名的化學公司「巴斯夫」在台分公司桃園觀音廠的黃姓高階主管兼技術顧問，涉嫌將該公司販售給台灣大型半導體廠的電子級硫酸、氨水配方，洩漏給中國的同業，刑事局獲報後即展開偵查。

專案小組從「巴斯夫」公司內、外蒐證，發現該「江陰江化」公司為搶食半導體生意，欲在江蘇省鎮江市設立同等級化學工廠，以利中國生產12吋晶圓，於是先在2017高薪挖角巴斯夫桃園觀音廠的林姓退休廠長，由其繼續挖角工程、生產等部門的高階主管、工程師加入。

黃姓主嫌等人與中國公司簽訂合約，竊取台灣分公司機密。（刑事局提供）

林嫌等人與巴斯夫公司現任黃姓高階主管裡應外合，簽訂價值2億元的技術合作，盜取半導體蝕刻溶液的技術、製程，粗估該公司已損失1億歐元，黃嫌等人也從境外的OBU帳戶獲取新台幣4,200萬元和部分技術股份的不法利益。

本刊調查，巴斯夫號稱全球最大化工公司，全世界共有超過10萬名員工，主要是台灣電子級化學品生產商購買高純度化學原料，利用專利技術、製程進行純化，再將產品販售給國內外知名半導體公司，在台灣有台積電、美光等公司都是他們的主要客戶。


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關鍵字：鏡週刊,巴斯夫,BASF,江陰江化,硫酸,氨水

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