12吋晶圓酸洗液專供廠「巴斯夫」　製程機密遭盜賣大陸年營損36億



▲巴斯夫的退休廠長設立虛擬公司與「江陰江化材料」簽訂合約。（圖／記者柳名耕攝）

記者柳名耕／台北報導

刑事局偵七大隊日前接獲檢舉，指出知名化工廠「巴斯夫（BASF）」的退休、離職員工，涉嫌盜賣12吋晶圓的酸洗液製程給大陸最大的化工廠，粗估年營業損失高達1億歐元（約36億台幣），警方經調查後3日逮補6名嫌犯，訊後依違反營業秘密法送辦，其中5人遭羈押禁見、1人10萬元交保。

警方指出，刑事局偵七大隊第一隊日前接獲檢舉，國際知名的化工廠巴斯夫（BASF）12吋晶圓的高純度酸洗液製程，遭離職、退休員工盜賣給大陸規模最大的化工廠。

據了解，大陸目前還遭到歐盟半導體技術封鎖，取得的半導體技術僅有4吋晶圓，所以大陸最大的半導體洗液公司「江陰江化材料」想方設法要提升技術，循線找到日前從巴斯夫退休的林姓廠長（56歲），再由林姓廠長吸收工程、生產部門的工程師。

▼警方逮補巴斯夫化工李工程部門最高的負責人林姓工程師。（圖／記者柳名耕翻攝）



先後共吸收了5名巴斯夫的員工，其中1名黃姓工程師（45歲）在巴斯夫裡擔任「電子材料業務工程部門總監」還是工程部門裡最大的負責人，在盜取資料期間林姓廠長等人設立境外虛擬公司與「江陰江化」簽訂了2億元協助建廠的合約，後續還有成功生產12吋晶圓的酸洗液的技術配股，初步已經用OBU帳戶收取了4200萬台幣。

警方表示，歷經數個月的偵辦，在3日見時機成熟前往桃園、新竹、彰化等地方收網，共逮補林姓、黃姓、余姓、葉姓、許姓、陳姓等嫌犯，同時查扣電子級化學品（硫酸、氨水）工程管線配置圖、技術移轉合約書、境外公司OBU帳戶、電磁紀錄及相關文件。

據悉，巴斯夫的客戶相當廣泛，其中包含台積電、美光等大廠，經初步估算年營業損失高達36億元台幣；而嫌犯在落網後也相當不平衡，指出類似的事情也有很多人在做，為何只有他們被抓，訊後皆被依違反營業秘密法送辦，其中5名嫌犯訊後羈押禁見，1人10萬元交保。

▼6名嫌犯訊後被依違反營業秘密罪送辦，5人已遭羈押禁見。（圖／記者柳名耕翻攝）



【其他新聞】

影／救難英雄「捲多角戀」遭埋屍！ 兇嫌5年前和小三高調拍婚紗

幼女「騎車載媽媽」3貼狂飆？ 網諷「眼睛業障重」破解：手在這啦