學姊黃瀞瑩古錐童年照曝光！曾是牙套妹　吃完飯回家就痛哭

▲學姊黃瀞瑩是人畜無害的小可愛。

圖文／鏡週刊

如果有時光機，妳會想回到哪段時光？

黃瀞瑩：我從小住家裡，大學也不曾離家，爸媽對我和弟弟都很好，我們每天晚上都會一起回家吃飯。我想當記者，大學如願考上新聞系。就算媒體環境不好，我大四還沒畢業就找到工作。做什麼都很順利，想給自己一點挑戰，最後去英國念書。一年半的時間，是我第一次一個人過生活，很想家，但也很懷念那段時光，發現自己也可以獨立面對世界。

「水人嘸水命」這句話對新任的台北市副發言人黃瀞瑩來說，一點也不成立。去年3月才加入柯市府團隊，7月就因一支《一日幕僚》網路影片走紅，今年1月接任台北市府副發言人：「之前網路很多人罵我，只是空有外表啦，講話不清楚、邏輯不清楚…」「學姊」說話帶有一點「臭奶呆」，字句都黏在一起，即便沒那個意思，但聽起來就像無時無刻在撒嬌。

「我有在考慮去上正音班什麼的，矯正一下說話的方式。」拍照時，姿勢僵硬，她又自嘲：「我可能還要去上一下教人擺姿勢拍照的課。」又說起自己的服裝打扮太「嘸扮」（台語，沒有架勢），別人穿套裝，自己還是習慣穿牛仔褲。26歲的美女懂得示弱就會得到眾人憐惜，穿什麼、說了什麼都不重要了。

如果台灣政治圈是一個動物園，各政黨單位的發言人是聞到血味就追的猛獸區，而黃瀞瑩卻宛如活在可愛動物區裡的小生物，人畜無害：「我不喜歡上政論節目，每次上完都會被網友罵攻擊力太弱…我現在搭捷運都在看政論節目，看別人怎麼攻擊、怎麼陳述意見。」韓國瑜的小編會罵對方是「噁心的大人」，有參考一下嗎？「我不是這種風格啦。」

在《一日幕僚》受矚目之前，黃瀞瑩也是網路小編，負責北市府的twitter，twitter的使用者多為外國人，所以負責發文也多是對國際宣傳的內容，如果不是因為網路節目而受到注意，她可能一直是一個少人注意到的網路小編。

事實上，在進入市府之前，她第一份工作是網路媒體的市府線記者，剛好遇上2015年的台北市長選舉，負責跑連勝文的競選活動，政二代的連大公子跟外界想像有些不一樣：「他有時行程結束會買宵夜請記者，會跟大家嘻嘻哈哈開玩笑，他高不高興，心情全寫在臉上。」反而是現在的老闆，號稱有亞斯伯格人格：「你有時候不知道他是不是生氣，甚至是不是有在聽你講話，你都看不出來。」

亞斯伯格症時常是個好理由，一樣的話別的政治人物說，是沙豬，換到柯文哲的嘴裡就叫：有話直說。柯文哲在選舉時曾有「女生化妝」的失言風波：「團隊裡每個人就會酸市長：女生沒化妝是怎樣嗎？市長就會像小孩做錯事一樣，聽大家批評。」採訪時，黃瀞瑩才上任3天，還沒遇上市長失言，但她相信：「大家都對我很好，我也能理解記者在工作上的要求，大家不會太為難我。」

失控爆衝的市長配上人畜無害的發言人也許才是絕佳的組合，再多政治的針鋒相對，能看到學姊在電視上說幾句話，好像那些爭端都顯得無所謂了。不過，黃瀞瑩一再強調：「我從小都不是被視為漂亮的女生，頂多只有跑新聞時，因為個子小被稱作可愛而已。」

▼黃瀞瑩小學時和家人出遊，在士林官邸前拍照留念，拍完照沒多久，她便開始了牙套生涯。

舊照裡的她是在士林官邸前拍的出遊照，相貌清秀。她出生於台北，父親是商人，母親是會計，家中還有一個弟弟，是一個平凡的台北中產家庭。舊照片是她「正常」樣貌的最後時光，小學五年級開始，她成了牙套妹：「國中還戴那種有鐵絲拉出來，套在頭外面固定，看起來像外星人。」她每天吃飯要在眾人面前拆牙套，覺得別人時時刻刻都以異樣的眼光：「雖然沒被嘲笑，但回家就會哭。」

高中時接觸了網路影片剪接，開始對記者工作感到興趣，加上喜歡棒球，立志要當體育記者：「我畢業投了好幾個體育記者的工作，都沒回應，最後是有人介紹當了政治線記者。」當記者，最開心的可能是她的父親，父親年輕時也有記者夢，女兒上大學還充滿好奇心跟著去學校看攝影棚、剪接室。甚至，黃瀞瑩進了柯市府，父親比女兒還投入：「晚上回家，我爸會把一整天對市長的表現發表評論分析，我都想，下次叫政論節目發你去好了。」

父親對女兒甚感驕傲，常自我介紹：「我是學姊的爸爸。」黃瀞瑩邊說邊笑著搖頭。問她可曾有跟父親溫暖的相處經驗？結果她卻說了這段經驗：「我在英國念書，很想念台灣的零食，叫爸爸寄，他寄來了一整箱，結果全是他自己愛吃的豆干，我交代的全沒買。」聽起來兩光，卻帶點溫暖的喜感，一如黃瀞瑩作風。我們向她要戴牙套的舊照，她先是說好，後又支吾說找不到，最後帶著歉意的口吻：「抱歉啦，無名小站上的照片都不見了…後來我搬家，照片也都不知道搬去哪了。」

人畜無害的小可愛通常是以退為進求得生存，政壇上可能也得是如此：「團隊有人開玩笑，妳這麼紅，乾脆出來選立委啦，我怎麼可能啦，我難道要跟選民說：喔，你好，我是一日幕僚的學姊，請投我一票嗎？」搞不好真的會選上啊？「不行啦，立委是中央層級，選上我才不知道要怎麼辦？」我們在市府12樓的通道拍照：「以前當記者都在四樓，沒什麼機會上到這裡…可是這個通道你不覺得很恐怖嗎？沒什麼人，往前走的時候，都不知道有沒有人躲在後面？」有那麼片刻，這番話聽起來像是政治生活的隱喻。



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