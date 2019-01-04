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PTT中獎！他留個資沒下文　苦等3年樓主曝真相...網笑歪：真．笨板人

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▲▼ 等了3年的夾心餅乾 。（圖／翻攝自PTT）

▲女網友耍笨，原想買20元的夾心餅乾，條碼一刷卻是99元。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

等了3年的餅乾！有位網友3年前因為誤會多買了夾心餅乾，決定在PTT分享自己的糗事，順便把餅乾送給第99位留言網友。但是中獎網友私訊原po自己的個資後，對方答應晚一點寄出就從此沒消息。直到最近真相才終於水落石出，結局也被網友推爆，認證樓主為「真．笨板人」。

一位女網友2015年時在PTT笨板發文表示，自己到餅乾工廠參觀，看到板子上寫著「夾心餅乾100公克，特價20元」，於是就興奮開買，想說等等跟男友分享。

「我裝了8個發現才快20，想說『哇！我可以裝超多啦』於是最後裝到了99，總共21個夾心餅乾！」原po正暗爽撿到便宜，還多買一包80元的奶油楓糖派湊滿100元，沒想到結帳的時候，店員竟說「總共179元」；雖然滿頭問號，但她還是乖乖掏出200塊付錢。

走回去確認後，她才發現自己誤把「價格當成重量」，夾了那麼多其實是「99元」，而非99公克。事後她也把這件事po到笨板分享，並說要送出2包餅乾給第99位留言網友；不過事後反應太熱烈，還加開名額抽獎。

沒想到本月1日，一位自稱抽中餅乾的網友也在笨板發文表示，當初幸運中獎後，立刻就把個資私訊給原po，對方只說了「家中有點事，餅乾贈送會晚一些。」之後就從此沒下文，不過隨著時間過去也漸漸淡忘。

▲▼ 等了3年的夾心餅乾 。（圖／翻攝自PTT）

▲ 等到2019年了耶......。（圖／翻攝自PTT）

直到近日中獎網友整理站內信箱時才重啟這封信，並無奈表示，「我從懵懂無知的高二都變成沒有夢想的大二了，那包餅乾還是沒有寄到。」接著他還順便尋人，「s大妳還好嗎？如果還好來推個文好嗎？」

結果這篇貼文還真的順利釣出那位女網友，她表示完全忘記這件事，「我不是來騙個資的對不起，原Po有站內我，我有看到信件了，真的很抱歉！結果後來那餅乾也被吃掉了。」

網友看完這段橫跨3年的故事都笑翻了，紛紛留言朝聖表示，「真．笨板人」、「果然笨板人」、「找到屬於自己的地方」、「得到了爆文卻忘了承諾」、「s大還在就放心」。

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▼ 釣出原po回應啦！（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 等了3年的夾心餅乾 。（圖／翻攝自PTT）

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關鍵字：夾心餅乾,笨板,抽獎,PTT

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