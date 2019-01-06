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金門防疫戰／「垃圾捲海流屍上岸」　毒豬比死人還可怕

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▲▼當地居民陳阿姨表示，這裏海風大，都會把大陸垃圾吹過來，不但有保麗龍、寶特瓶，連死人都有，但「毒豬比死人還可怕！」。（圖／記者王亞志攝）

▲當地居民陳阿姨表示，這裏海風大，都會把大陸垃圾吹過來，不但有保麗龍、寶特瓶，連死人都有，但「毒豬比死人還可怕！」。（圖／記者王亞志攝）

記者陳以昇、王亞志／金門報導

日前感染大陸豬瘟的病死豬海漂到金門田埔海邊沙灘上，當地50多歲的陳阿姨描述那天岸巡人員發現豬屍、跑來向她要塑膠袋過程，事後才知道死豬有豬瘟病毒，她坦言「這邊海風大或是冬天吹東北風一定帶來垃圾，保麗龍、鞋子、寶特瓶、漂流木，一些他們（大陸）不要的東西，連死人都會漂過來，毒豬比死人更可怕！」

▼從大陸垃圾吹過來的垃圾。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼當地居民陳阿姨表示，這裏海風大，都會把大陸垃圾吹過來，不但有保麗龍、寶特瓶，連死人都有，但「毒豬比死人還可怕！」。（圖／記者王亞志攝）

金門海岸線岸巡人員去年12月31日，在金沙鎮田埔海邊沙灘上，發現一具發黑的死豬，由於大陸爆發非洲豬瘟病毒，大量豬隻感染死亡，福建莆田市也有疫情，廈門到金門本島距離不到10公里，離小金門更是只有6公里，岸巡人員不敢大意，立刻通知防疫所前來，當天臨時找不到裝豬屍容器，跑到村裡最近雜貨店求助。

50多歲的陳阿姨回憶，去年底岸巡人員跑來跟她求助，問她有沒有大垃圾袋要裝死豬，剛開始沒想很多，「他們（指大陸）都會把垃圾亂丟啊，保麗龍、寶特瓶、鞋子有的沒的，這邊風大都會漂過來，甚至人的屍體都有」，後來看到新聞才知道有豬瘟「會怕啊，這比人的屍體更可怕！」

嫁到田埔30多年，陳阿姨在當地開設雜貨店，政府撤軍10萬兵力後，以往靠著阿兵哥做生意，現在店裡生意大不如前，只能跟丈夫搭著舢舨到鄰近海域捕魚，但大陸漁船蠻橫不講理，時常下午撒網隔天就被大陸人連漁網漁獲一起偷走，要是真的大陸又把豬瘟傳過來，日子會很難過。

▼由於海風大，從大陸垃圾吹過來的垃圾量相當驚人。（圖／記者王亞志攝，下同）

▲▼當地居民陳阿姨表示，這裏海風大，都會把大陸垃圾吹過來，不但有保麗龍、寶特瓶，連死人都有，但「毒豬比死人還可怕！」。（圖／記者王亞志攝）

▲▼當地居民陳阿姨表示，這裏海風大，都會把大陸垃圾吹過來，不但有保麗龍、寶特瓶，連死人都有，但「毒豬比死人還可怕！」。（圖／記者王亞志攝）

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關鍵字：東北季風,垃圾,豬瘟,死人

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