狂甩2月大女巴掌還拍片上傳　22歲狠媽「為刺激老公」：要他回家

大陸中心／綜合報導

為了要離家的先生快點回家，竟然傷害孩子還拍影片上傳刺激對方？大陸湖南一位22歲的媽媽，半夜因為老公不在家，覺得孤單寂寞，竟然狂甩才2個月大的女兒巴掌，還將她的口鼻都摀住，希望先生看到之後能夠趕快回家。這支影片在微信瘋傳後被網友檢舉，這名狠心媽才自行向警方自首。

近日大陸微信瘋傳一支影片，片中可見一位母親正連續甩小女嬰巴掌，還自行錄影記錄下來。女嬰小小的臉蛋就這樣被大力地猛打，不斷發出悽慘地哭聲；不僅如此，她的臉還被媽媽摀住，四肢不斷揮動想要掙脫，看起來難以呼吸，模樣十分殘忍。

▲ 甚至把女兒口鼻蓋住，難以呼吸 。（圖／翻攝自梨視頻）

在網友的檢舉之下，影片真相才曝光。原來是湖南省衡陽市一位22歲的魏姓年輕媽媽，5日凌晨因為丈夫不在家感到孤單，所以才拍下這支影片，並上傳到微信朋友圈，希望藉此刺激先生，讓他早日回家。

有網友曝光與狠媽對話的內容，媽媽表示，由於先生愛在外賭博，自己又不想離婚，怕影響孩子，因此才會用這種不當的手段吸引先生目光。衡陽市公安局表示，影片曝光後，5日下午魏女自行到警局投案，警方也已派心理諮商師對她進行輔導；魏女除了已依法被拘留5天，女兒目前也暫由奶奶撫養，並無生命危險。

▼ 網友與狠媽對話 。（圖／翻攝自微博／衡陽市公安局）

許多網友還是無法諒解這位媽媽的誇張行徑，「真要作秀的話，發給丈夫不就行了，還發朋友圈，是洩憤傷害孩子吧！」、「離婚對孩子不好把孩子悶死就對孩子好，我笑了」、「太心疼孩子了，碰到這樣的媽媽」。

也有人譴責女嬰爸爸表示，「產後憂鬱吧，凌晨3點老公還不在家，死哪去了」、「在判這女人的同時，最好也調查一下她丈夫有沒有遺棄行為」。