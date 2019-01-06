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餐券已成過去式！　美食新創APP推餐館優惠活動

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▲美食新創APP。（圖／業者提供，下同）

▲結帳刷 Eatpire 會員條碼，精選餐廳最高15%回饋！（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

不少消費者會使用餐券到餐廳消費，但需要先付款、使用限制也較多，而現在有美食新創「Eatpire 吃吃帝國」推出彈性回饋系統，不需預付、不綁日期，只要踏進餐廳刷條碼就有優惠。1月10日至20日下載美食優惠APP成為VIP會員，享知名餐酒館10-15%消費回饋。

▲美食新創APP。（圖／業者提供，下同）

▲隨興中處處展現精緻的Muzeo不限時、第二瓶才收開瓶費，適合大宴小酌。

「Eatpire」在吃吃甜點季之後，推出第二波活動主打餐酒館，包含米其林推薦Orchid 蘭餐廳、JE kitchen、江振誠 Raw 團隊成員新開的裸餐酒、葉怡蘭喜愛的 Muzeo 等超強陣容，只要結帳刷取條碼，就能享受最高15%消費回饋。

用回饋當成吸引大眾的契機，Eatpire目前已囊括台北許多知名甜點店、餐酒館，創辦人吳威賦表示，未來除了拓展餐廳、完善用戶美食蒐藏體驗以外，也正積極洽談訂位產業的策略合作，將和伙伴聯手打造高品質的美食推廣服務。

▲美食新創APP。（圖／業者提供，下同）

▲El Marques西籍主廚精心推薦整套餐酒，要人完整感受西班牙熱情。

台灣過去盛行的餐券模式使用限制多又容易踩到雷，Eatpire想藉由回饋系統讓餐廳與消費者更「自由」，不需要被餐券綁架，也能隨時以優惠享受平常不可能打折的知名美食。

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關鍵字：美食,Eatpire,吃吃帝國

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