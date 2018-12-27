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冬季甜點List！BAC「莓果最愛妮蛋糕」、奎克咖啡X義美「烏克力力巧克力冰沙」都是人氣選項

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距離聖誕節與跨年越來越近，各家甜點品牌的聖誕限定或是冬季限定的甜點也都陸續出爐，Ｖ編也繼續為大家整理，包括BLACK As Chocolate（BAC）「莓果最愛妮蛋糕」、奎克咖啡X義美「烏克力力巧克力冰沙」、微兜Petit Doux「鮮草莓芭蕾瓦帕」等。

BLACK As Chocolate（BAC）

還記得前陣子推出米奇90周年紀念蛋糕造成搶購熱潮嗎？因應聖誕節，BLACK As Chocolate（BAC）再度與迪士尼聯名，並改以米妮為主題設計出「莓果最愛妮蛋糕」（6吋／NT$790），以黑巧克力戚風蛋糕搭配酸甜覆盆莓，再抹上濃郁鮮奶油，配上米妮粉閃的甜美笑容，讓味覺和視覺都吸引人；另一款甜點「米奇在這禮」（9入／NT$580），則用神秘感十足的黃金扭蛋造型，將香濃的黑巧克力外層，包裹著香脆手工焦糖杏仁，讓每一顆都充滿了驚喜。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

地址：台北市中正區忠孝西路一段38號（凱撒大飯店騎樓）
電話：02-23881420
時間：週一至週日 11:00-22:00
地址：台北市光復南路240巷23號
電話：02-27711480
時間：週一至週日 11:00-22:00
地址：台北市中正區北平西路3號（近台北車站南2門）
電話：02-23315177
時間：週一至週日 11:00-22:00
地址：台中市西區公益路68號B1
電話：04-23269440
時間：週一至週五 11:00-22:00；週六至週日 10:30-22:00

奎克咖啡

在女孩們的咖啡廳清單裡絕對少不了的奎克咖啡最近首度與義美合作，推出聯名限定飲品「烏克力力巧克力冰沙」（NT$150），在巧克力冰沙中放入一整塊暢銷40年的義美巧克力酥片，香濃黑可可則搭配杏仁薄片，喝起來不僅有滑順的口感，還吃得出酥脆的層次，外型還看得出可可棕色與牛奶的純白色組成的美麗漸層，讓人就算天氣再冷也想喝喝看。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

台北忠孝店：台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄8號
台中公益店：台中市南屯區公益路二段532號
高雄博愛店：高雄市左營區博愛二路236號

微兜Petit Doux

深受女孩們喜愛的微兜Petit Doux因應年底大家常會聚餐開趴，特別推出「自拍姊妹派對套餐」（NT$1,888／2人份），集結多道經典美味與全新菜色，不管怎麼拍都誘人，其中包括圈粉無數的「鮮草莓芭蕾瓦帕」強勢回歸，鮮嫩草莓隨著含有馬斯卡彭起司和麻糬結合的暖熱爆漿內餡緩緩流下，讓人超想大口咬下。「自拍姊妹派對套餐」自即日起至2019年1月6日限時販售，包含小鮮肉沙拉、主廚濃湯、法式烤春雞、戰艦墨魚燉飯、鮮草莓芭蕾瓦帕、小紅帽烤蕉可可，還可體驗時尚美拍機1次。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

永康店
地址：台北市信義路二段198巷7-3號
光復店
地址：台北市光復南路280巷40號
※編輯：Wendy Chen VOGUE.TW | 來源：各品牌
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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