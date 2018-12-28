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租金18萬→30萬！查理布朗咖啡高雄旗艦店結束營業　排隊2hrs人潮蒸發

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▲查理布朗咖啡館（Charlie Brown Café）高雄旗艦店。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲查理布朗咖啡館（Charlie Brown Café）高雄旗艦店。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，下同）

生活中心／高雄報導

花生漫畫（PEANUTS）風靡全球，2015年4月1日在高雄開設全台首間的查理布朗咖啡（Charlie Brown Café）旗艦店，開幕期間，史努比粉絲擠爆門口、排隊至少2小時，然而現在卻傳出悄悄吹熄燈號，據了解，主要是租約到期，房東要調漲房租，因此決定不再續租。查理布朗咖啡店目前還有高雄夢時代店與台中店。

查理布朗咖啡館（Charlie Brown Café）台灣首店是在2015年03月18日開始試營運，佔地約80坪、每月租金約18萬元，由於是台灣獲合法授權的首店，一開幕就造成轟動，首日要排隊4小時才有機會入內點餐，隨後又在台中、新竹開設新店。不過新竹店於2017年3月結束營業，接著2017年再開出高雄夢時代店。

▲查理布朗咖啡館（Charlie Brown Café）高雄旗艦店。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲查理布朗咖啡館（Charlie Brown Café）高雄旗艦店。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

喜愛美食、出版過《鹽埕漫遊：高雄鹽埕百年風華簡史》書籍的眼科醫師沈政璋在臉書上表示，「轟動萬教的查理布朗餐廳，博愛路上全台第一家，等不到韓流救援關了。」他分享拍攝的餐點，看起來美味精緻，飲料上還有可愛的史努比狗狗。

「查理布朗是一個勇於冒險、堅持不放棄、溫暖不計較、喜愛結交朋友的9歲小男孩。」沈政璋表示，故事溫馨而甜蜜，風靡全球，仍然倒了，夢時代好像3F又開一家，「飲料上有個史努比狗狗，真的很療癒！」不過也有網友在底下透露：「剛開幕時，因為杯子都是史努比，所以一週後杯子不見超多。」

▲查理布朗咖啡館（Charlie Brown Café）高雄旗艦店。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲查理布朗咖啡館（Charlie Brown Café）高雄旗艦店。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲查理布朗咖啡館Charlie Brown Café。（圖／資料照)

查理布朗咖啡館台灣首店落腳於高雄漢神巨蛋商圈，店內的每個角落都可看到史努比、查理布朗等主角們身影。外觀巴士與狗屋、店內蒐藏展示品及大型的漫畫卡通看板是店內三大必看重點，試營運3個月期間就大受歡迎，排隊必須排上2個小時，還發生餐廳內的史努比小公仔、馬克杯被民眾偷走的事件。

然而開幕時非常熱鬧，查理布朗咖啡高雄旗艦店卻在15日低調關店，官方也沒有透露任何消息。但據了解，因為租約到期，房東預計將房租從18萬元調漲至30萬元，加上近年來客數大減，多方考量後決定先暫停旗艦店，未來將規劃展店的模式。

▲查理布朗咖啡館（Charlie Brown Café）高雄旗艦店。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲查理布朗咖啡館（Charlie Brown Café）高雄旗艦店。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

查理布朗咖啡高雄旗艦店現在已經拆除相關招牌和圖案，門口也掛上招租公告。被問到租金從原先18萬調漲至30萬一事，房東表示，目前每個月租金為23萬元，每年調漲7%，合約須簽上5年；查理布朗咖啡簽約5年，3年前租金為18萬元，每年調漲5%，而這部分是提前解約。

另外，查理布朗咖啡原本由傑迪斯整合行銷公司引進，最早因辦展而認識查理布朗總公司，經過長時間申請，終於讓查理布朗成功踏足台灣土地，台灣首家開在高雄巨蛋附近，期許有天可以到台北開店。不過經過3年不但沒到台北開店，台灣首店卻結束營業，經營團隊也換了，台中某建商1年多前接手經營。

查理布朗咖啡館除了能品嘗可愛餐點與拍攝店內布置外，餐點中還有隱藏的祕密故事，店內提供的精緻餐飲皆依作品當中的故事典故與角色特色設計，例如下午茶「史努比鐵人三項」、「老好人查理布朗餐」、「Saved by a Pizza 史努比召喚餐」等，點餐時可請服務人員介紹這些經典餐點的趣味典故。

▲查理布朗咖啡館（Charlie Brown Café）高雄旗艦店。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲查理布朗咖啡館（Charlie Brown Café）高雄旗艦店。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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關鍵字：查理布朗咖啡,高雄,美食

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