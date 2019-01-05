「賴清德自毀2020門票」　黃創夏：跟朱立倫一樣「只想走安全的路」

▲行政院長賴清德。（圖／記者林悅翻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨在九和一代選潰敗後，黨內將派誰角逐2020總統大選成關注焦點，若不是總統蔡英文競選連任，行政政長被視為最有可能人選，不過，資深媒體人黃創夏直說，賴清德跟過去前新北市長朱立倫一樣，「只想走安全的路」，是自毀2020門票。

黃創夏4日在臉書表示，面對2020總統、立委大選，民進黨內人人自危，前途茫茫，「擠在月台上不知未來該怎麼辦？」一輛殘破老舊的列車駛入月台，民進黨眾將官根本不想上車，火車開動後只見寥寥數人被「列車長」撒嬌撒賴，死拉活拖，勉強上了車，大多數人還是擠在月台邊等待下一班車。

黃創夏指出，那輛開進月台列車的叫做《小英號》，「列車長」就是不放棄2020爭取連任的蔡英文，民進黨眾人很怕這會是另一個「普悠瑪慘案」，紛紛在等待下一班車《清德號》！

黃創夏表示，下一班列車是《清德號》，但還不敢發車，列車長賴清德瞻前顧後，一會兒怕前面路障太多；下一秒又擔心車體有瑕疵，更怕車上路之後電力忽然中斷，賴清德拖拖拉拉，多次預告「即將發車」就是不敢啟動。

黃創夏說，月台上的民進黨人等到心慌，車站外傳來了廣播聲音，歡迎大夥兒上車，宣稱將會有源源不絕的「接駁車」，「《文哲號》已經在沿街叫客了」

黃創夏認為，被寄予無限希望的賴清德，在2018年11月24日當天沒有堅定請辭，和蔡英文劃清界線，事後反悔「預告請辭」仍然瞻前顧後，賴清德已經被看破手腳，只是一個打順風球的飼料雞，「自己撕毀了2020的入場卷了。」

黃創夏分析，賴清德的情況，和2014到2016的朱立倫一模一樣，當使命到來之際，缺乏義無反顧的無私覺醒，只想「走安全的路」，到手的不敢放，野心勃勃又瞻前顧後，只會搞的所有對他有所期待的人都心灰意冷的。