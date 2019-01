義媒：政府暗中助北韓駐義大使「投誠美國」　恐毀川金二會

▲ 趙成吉(右圖中)疑似因採購奢侈品不力,害怕受罰,在任期屆滿前逃亡。(組合圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

現年44歲的北韓駐義大利代理大使趙成吉(音譯)過去負責為領導人金正恩家族採購奢侈品,去年11月起卻攜妻眷消聲匿跡,據傳目前受到義大利政府的政治庇護,並提出流亡至西方第三國家的要求。義媒日前披露,他正準備投誠美國。

義大利《共和日報》(La Repubblica)於當地時間4日援引一名外交知情人士說法,以1至3面的大篇幅報導趙成吉相關資訊。文中提到,雖然義大利外交部宣稱,從未接獲趙成吉投誠的要求,也沒有為他提供政治庇護,知情人士卻指出,趙成吉在等待投誠美國的期間,尋求義大利情報機關的援助與保護。

報導提到,趙成吉逃離北韓大使館後,11月中旬向政府申請援助;義大利總理孔蒂(Giuseppe Conte)及情報局官員隨後立即告知美方,為避免情報外洩,暗中進行接洽,以確保趙成吉安全,卻在南韓媒體報導後浮上檯面。

《共和日報》分析,金正恩與美國總統川普據信將於年初二次會晤,在雙方為此進行細部討論的敏感時機,卻爆出趙成吉事件;一旦平壤當局得知趙成吉已經與美國展開協商,勢必將對川金二會造成負面影響。

▼ 義大利記者Giulia Pompili發文指出,「這是趙成吉在位於羅馬的北韓駐義大使館慶祝太陽節的照片。當局還未證實他受到庇護。」

This is a picture of Jo Song-gil during the celebration of the Day of the Sun (April 2018) at the Italian NK embassy in via dell’Esperanto (Rome). His defection is still not confirmed by the authorities.

The picture is from https://t.co/eZSAOJNGDK pic.twitter.com/FGS4wHTug8