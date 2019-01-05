遭蜘蛛狠咬大變！辣妹身體超多爛疤…「全素改吃肉」驚：變健康了

▲美國一名女子原本吃素，開始吃肉後身體逐漸變健康。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

美國加州一名32歲金髮辣妹塔博爾（Sylwia Tabor）多年前在看完動物屠殺恐怖紀錄片後，消化系統難以吸收肉品，就開始吃素；2017年她遭蜘蛛咬傷腳踝、罹患壞死性筋膜炎，腹部甚至有3條大爛疤，完全無法恢復，直到她重新大口吃肉，身體才加快體力的恢復，也順利鍛煉一些明顯的肌肉。

綜合外電報導，塔博爾原本多年來只吃水果、堅果、種子、蔬菜等素食，她在2017年7月露營時被蜘蛛咬傷，竟然引發壞死性筋膜炎，腹部也開始出現小膿皰，全身皮膚出現紫紅色，腹部甚至有3條大爛疤，她在接受3小時的手術後，已成功除掉奇怪膿皰，但仍出現無法吸收養分的問題。

塔博爾服用抗生素期間，任何飲食都會讓她全面腹瀉，完全無法吸收食物的養分，讓她感受到相當疲乏無力。2018年1月，她在朋友建議下開始「食肉飲食法」（carnivore diet），也就是每餐只吃牛排和內臟，從素食轉變成肉食的她，終於漸漸感受到健康，家人也認為她變得十足活力。

塔博爾坦承，改變飲食習慣確實衝擊了她的道德感，但吃肉比起蔬菜對於身體吸收營養成分仍是最有效，她現在都會吃半熟的牛排，每天吃將近2磅（約907公克）的牛肉或羊肉，而且只加上少許的鹽調味，其他東西都沒有加。現在她會親自去購買肉類，「只要我知道這些肉來自好的地方，我就沒有什麼道德問題。」