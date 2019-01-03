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懷仁基金會捐4輛醫療巡迴車　饒慶鈴：北到南及離島都照顧到

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▲佛教懷仁基金會董事長釋宗道法師聯合三峽普賢寺及台東中道學苑共同捐贈台東4輛醫療巡迴車及1輛公務車，由台東縣長饒慶鈴代表受贈。（圖／台東縣政府提供，下同）

佛教懷仁基金會董事長釋宗道法師（左二）聯合三峽普賢寺及台東中道學苑共同捐贈台東4輛醫療巡迴車及1輛公務車，由台東縣長饒慶鈴（中）代表受贈。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

佛教懷仁基金會捐贈4輛醫療巡迴車及1輛公務車2日舉辦捐贈儀式，台東縣長饒慶鈴特別代表縣民致贈感謝狀，可使衛生社福體系之醫護人員、社工人員深入偏鄉，提供在地居民最好之服務。

捐贈典禮於上午10時在中道學苑佛堂舉行，宗道法師指出，起因係佛教懷仁基金會由新聞報導得知，長期關注偏鄉醫療資源的楊力州導演所拍攝之「來不及墓園」反映出台東南迴區域無中大型醫院之困境，居民極度仰賴在地衛生所提供之醫療服務，為改善當地醫療，由佛教懷仁基金會董事長台東中道學苑開山住持釋宗道法師號召，聯合三峽普賢寺及台東中道學苑共同辦理。

▲佛教懷仁基金會董事長釋宗道法師聯合三峽普賢寺及台東中道學苑共同捐贈台東4輛醫療巡迴車及1輛公務車，由台東縣長饒慶鈴代表受贈。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣長饒慶鈴代表縣民致贈感謝狀。

5輛醫療巡迴車除捐贈大武鄉衛生所一輛醫療巡迴車，同時捐贈海端、卑南及綠島各一輛醫療巡迴車，以及縣府社會處一台公務車，以便醫護人員及社工人員有足夠資源關懷偏鄉居民。

台東縣長饒慶鈴表示，佛教懷仁基金會共計捐贈海端、卑南、大武及綠島鄉衛生所計4輛醫療巡迴車，並捐贈社會處1台公務車，涵蓋台東之北端至最南端，甚至連離島都照顧到了！捐贈之車輛可協助醫護人員、社工人員深入偏鄉，關壞弱勢族群，提供巡迴醫療、預防注射及衛教宣導等，服務效益每年預計可達6,000人次，對於本縣居民著實受益良多。

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關鍵字：懷仁基金會,醫療巡迴車,饒慶鈴,中道學苑

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