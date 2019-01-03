懷仁基金會捐4輛醫療巡迴車　饒慶鈴：北到南及離島都照顧到

▲佛教懷仁基金會董事長釋宗道法師（左二）聯合三峽普賢寺及台東中道學苑共同捐贈台東4輛醫療巡迴車及1輛公務車，由台東縣長饒慶鈴（中）代表受贈。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

佛教懷仁基金會捐贈4輛醫療巡迴車及1輛公務車2日舉辦捐贈儀式，台東縣長饒慶鈴特別代表縣民致贈感謝狀，可使衛生社福體系之醫護人員、社工人員深入偏鄉，提供在地居民最好之服務。

捐贈典禮於上午10時在中道學苑佛堂舉行，宗道法師指出，起因係佛教懷仁基金會由新聞報導得知，長期關注偏鄉醫療資源的楊力州導演所拍攝之「來不及墓園」反映出台東南迴區域無中大型醫院之困境，居民極度仰賴在地衛生所提供之醫療服務，為改善當地醫療，由佛教懷仁基金會董事長台東中道學苑開山住持釋宗道法師號召，聯合三峽普賢寺及台東中道學苑共同辦理。

▲台東縣長饒慶鈴代表縣民致贈感謝狀。

5輛醫療巡迴車除捐贈大武鄉衛生所一輛醫療巡迴車，同時捐贈海端、卑南及綠島各一輛醫療巡迴車，以及縣府社會處一台公務車，以便醫護人員及社工人員有足夠資源關懷偏鄉居民。

台東縣長饒慶鈴表示，佛教懷仁基金會共計捐贈海端、卑南、大武及綠島鄉衛生所計4輛醫療巡迴車，並捐贈社會處1台公務車，涵蓋台東之北端至最南端，甚至連離島都照顧到了！捐贈之車輛可協助醫護人員、社工人員深入偏鄉，關壞弱勢族群，提供巡迴醫療、預防注射及衛教宣導等，服務效益每年預計可達6,000人次，對於本縣居民著實受益良多。