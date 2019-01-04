搶先曝光！救iphone銷量　iOS 13開始測試6月正式亮相

▲MacRumors網站發現，自去年10月開始，便不斷有使用iOS 13的蘋果設備造訪MacRumors網頁。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

為解救iphone銷量不佳的困境，蘋果電腦iOS 12發布才過半年，就有國外媒體發現，蘋果已經開始悄悄測試iOS 13系統了！

MacRumors網站發現，自去年10月開始，便不斷有使用iOS 13的蘋果設備造訪MacRumors網頁，到了11月、12月，造訪人數又進一步增加，雖然人數成長在12月下旬開始放緩，但隨著假期結束，這些使用iOS 13的造訪人數又開始攀升。該報導一出，另一科技網站BGR也指出，有運行iOS 13的設備造訪該網站，不過最早發現有iOS 13系統是在更早以前的8月。

過去蘋果便常在推出前幾個月開始頻繁測試新版本的iOS，推測此次應該也是蘋果內部員工正在進行iOS 13系統更新的測試。針對iOS 13的更新細節目前尚未明朗，先前蘋果曾表示，為提升iOS的使用體驗，部分iOS 12的重要功能將延遲至今年的iOS 13才發表。

目前有傳言指出，iOS 13將針對iPad用戶新增分割顯示（Split View）功能，能同時顯示並操作兩款應用程式，並改進部分文件應用程式。其他自iOS 12延遲自iOS 13的更新，還有擴展照片管理功能及改進主螢幕應用網格等。

隨著蘋果內部繼續測試iOS 13，未來幾個月將有機會一窺更多關於iOS 13的詳細訊息。而6月份登場的蘋果全球開發者大會（Worldwide Developers Conference，WWDC 2019），預計將會為用戶們公開下一代 iOS 作業系統的新體驗。