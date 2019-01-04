洋蔥循環經濟　發揮洋蔥到極致到「蔥滿」希望

▲屏科大印尼同學品嘗洋蔥咖哩拌醬。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東科技大學農業推廣委員會輔導恆春鎮農會，在屏科大薄鹽醬油之父-謝寶全教授的指導下，利用恆春半島洋蔥的辣香甜搭配恆春生產的黑豆，釀製出風味獨特口感甘醇代表恆春的新產品「洋蔥醬油」，並充份利用洋蔥，開發出洋蔥系列產品，把洋蔥的價值發揮到淋漓盡致，品嘗過的人都說讚。

屏科大副校長段兆麟表示，屏科大與恆春農會合作，以洋蔥研發出創意產品，具有開發出洋蔥更多樣性的用途、提供消費者更多健康安全美味的洋蔥食品與增進農民創造更大的經濟效益3大意義。



▲洋蔥咖哩醬▼洋蔥醬油

恆春鎮農會林順和總幹事表示，為協助農民增加農產品的銷售量及收益，積極與屏科大農業推廣委員會合作，藉由屏科大教師研發食品的專長，利用在地農產品開發具在地特色加工產品，未來也要結合觀光產業及小吃業者，利用系列產品製作滷肉飯及拌手禮，以打響恆春特色產業的品牌與價值。

▲屏科大副校長段兆麟▼恆春鎮農會林順和總幹事。

農糧署南區分署姚志旺署長表示，恆春半島的洋蔥產季約為3月至4月底，種植面積約600公頃，主要供應國內市場及外銷市場，去年因洋蔥盛產價格偏低，除請在地農會收購以穩定價格外，並請屏科大推廣教育處引介教師協助研發洋蔥產品，提高洋蔥的用量及價格。



謝寶全教授表示，協助農民從生產、加工到行銷，是職責也義不容辭。洋蔥是非常健康美味的食物，利用百分百洋蔥汁代替水，搭配恆春的黑豆來釀製出的醬油，風味更獨特口感更甘醇。洋蔥渣則研發出健康天然的洋蔥拌麵、洋蔥瓦片、洋蔥咖哩醬及洋蔥味噌綜合湯、洋蔥酥、古早味蔥餅等多種產品，將整個洋蔥完全利用，提昇洋蔥的附加價值。」



屏科大推廣教育處彭克仲處長表示，47%的洋蔥汁拿去釀製醬油，剩下57%洋蔥渣用來製作多元的產品，達到洋蔥充份利用的循環經濟，創造幸福蔥滿希望。