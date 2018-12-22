屏東恆春古城環城點亮 用光穿越歷史記憶

▲恆春鎮北門22日晚上點燈，讓恆春古城夜景更美。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春古城夜景變美了!繼西門之後，屏東縣政府陸續完成北、東、南三座城門環城點亮，22日晚於北門廣場進行點燈儀式，現場以耶誕嘉年華的方式，在歌聲與燈光烘襯下，讓這座百年古城的夜晚更加溫暖、富歷史情味。

屏東縣政府爭取文化部補助展開｢恆春古城光環境營造計畫」，去年第一期光環境改造示範於西門點亮，今年逐步完成另三座城門，沿著古城廊道燈光映照古牆斑駁的紋理，更增添迷人的風韻與浪漫氛圍。

▲恆春北門22日點燈，縣長潘孟安到場致詞▼



22日點燈儀式在打狗亂歌團團長嚴詠能與小朋友合唱｢月光下的小村莊」揭開序幕，屏東縣長潘孟安與恆春鎮長盧玉棟、文化處長吳明榮、屏南社大校長江國樑等多位地方人士共同點亮全台最珍貴的文化地標，聚焦凸顯古城門存在意義與價值。

縣長潘孟安表示，恆春古城是全台灣保存最完整的古城池，感謝恆春鎮公所一同並肩推動點亮古城計畫，將古城打造成全台指標性夜間景點，點亮的不只是古城，還有地方人的心，這不僅是活化文化資產的創舉，也成為城鎮發展與古蹟共榮的典範，希望未來可以帶動更多旅人夜間漫步古城，穿越百年的記憶，感受古城另一種美。