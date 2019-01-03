【廣編】有洋蔥！玉泉徵件創意影片　評審大讚獲獎作品傳遞細膩情感

▲台灣菸酒股份有限公司行銷處副處長李柴儇在頒獎時表示，期許今後能見到更多的創意影片，為影視業界注入新血。

【廣編】

圖、文／台灣菸酒提供

由台灣菸酒股份有限公司主辦的第一屆「這支短片有洋蔥」線上影片徵件比賽，由多位影視專家及業界代表組成的評審團隊，經過專業判斷，評選出得獎者，頒發獎金與獎品，藉此鼓勵青年學子發揮原創精神，並同時宣導正確飲酒的價值觀。

由精選的美洛紅葡萄酒與台灣屏東在地生產的特級洋蔥，以獨特的淬鍊手法釀製而成，美味與養生兼具的「玉泉洋蔥紅酒」，自上市以來備受消費者歡迎，其所提倡的適量飲用紅酒有益健康的觀念，更是普受醫學界認同。參賽隊伍也將洋蔥與紅酒融入生活、友情、愛情、親情，製作出感人有趣也發人深省的創意影片。即便沒有大成本或華麗布景，卻也能平實細膩的傳遞情感，讓人看見屬於青春的熱情與創意。

入圍優勝的作品分別為「爸爸的獨白」篇、「蔥酒之戀」篇、「二次發酵」篇、「乾杯」篇、「這酒，加什麼?」篇、「乏味的生活」篇。所有得獎隊伍除了獎金外，亦能獲得由台灣菸酒提供之獎品。雖然最後只能選出六組得獎隊伍，但評審對於所有的參賽影片都給予高度讚賞，更鼓勵所有對影視創作有興趣的年輕朋友，多涉獵各類型的影片作品，更要培養對事物的感受力、同理心及原創精神，以利激發出靈感，創作更多作品。