將與陳其邁同框直播　卓榮泰：好久沒公開吃火鍋了憋好久

▲民進黨主席補選辯論，行政院秘書長卓榮泰 。（圖／記者周書羽攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨主席選戰將在6日登場，4日下午將舉行第二次電視政見發表會。會前受訪被問到總統蔡英文遭獨派大老批評但聲勢卻不減反增一事，卓榮泰表示，總統為國家明白的指出不接受一國兩制、九二共識，「就這點來講，應該得到全體國人共同的支持肯定」；他也說，在這時候也應該團結一致對外，不要再把台灣內部的力量在分裂，「個別意見可以表達，也應該用適當的方式、恰好的時機，這時候我覺得還是一致對外比較好。」

民進黨主席補選儘管只有卓榮泰、游盈隆兩強相爭，但上周舉行第一場政見發表會時，言詞交鋒激烈，互批對方「裂解」、「貼標籤」。卓榮泰4日在第二次政見發表會前受訪表示，其實也沒有猛烈交鋒，只是就事論事，「游董事長也是一樣，總是希望藉由兩次的政見會，讓我們把心裡的話很系統地和黨員交代，當然中間會有一點點交錯的火花。」

卓榮泰認為，要建立一個很好的模式，所以也不會有很大的火花，但是有些事情應該要講清楚地要講清楚，今天是第二場最後一場了，有一些我們該做交代的要在這裡做一個總結，這是比較重要的。

另外，談到晚上要跟陳其邁一起直播，卓榮泰說，好久沒有公開吃火鍋了，憋好久，終於可以公開吃火鍋，稱自己正在研究吃火鍋的方法」；卓說，其實直播吃火鍋是因為上一次跟新世代的議員對話的時候，台北市議員吳沛憶說以後吃火鍋要開直播，「對年輕人的要求盡量做得到我們就盡量做得到，所以這次我們就吃火鍋開直播，呼應我們上一次跟年輕世代議員對話的結果，就這麼簡單。」