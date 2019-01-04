馬雲告訴企業家３要素：90％倒下去的人根本無關世界經濟

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阿里巴巴創辦人馬雲3日在世界浙商上海論壇上進行演講時表示，企業發展不好，很多人會怪世界環境，而沒有從自身中尋找問題，「90％倒下去的人和世界經濟一點關係也沒有」「不要想著改變川普，改變你自己」。

▲阿里巴巴創辦人馬雲3日在世界浙商上海論壇上進行演講。（圖／今日頭條）

未來企業家恐怕不能忽視「小道理」和「小趨勢」！據《澎湃新聞》報導，馬雲指出，2019年充滿機會與挑戰，經濟很好，可能你不好；經濟很不好，肯定有人很好，但經濟不好也有可能有很好的機會，經濟好也會有災難。

他表示，企業家不要總是談世界的「大道理」，其實還得想想自己的「小道理」，而企業家戰略要調整，就要看三件事「人調整了沒有」、「組織調整了沒有」、「KPI（關鍵績效指標）調整了沒有」。

他強調，很多企業家花很多時間培訓領導、政府官員，卻沒有花時間培訓自己的員工，員工強大了，企業才會強大。發展慢一點不是壞事，做舒服了，你的企業自然會強大起來，不要壓力太大。他說，2019管他好與壞，只做好自己，該調整的調整，該裁員的裁員，該增員的增員，且眼睛要外看也要往內看，這樣的企業才會度過難關；只有自己強了，再大的洪水和風浪才能度過，否則你天天坐在山上看風浪，你就會成為風浪的一部分。

馬雲還提到，他之所以在去年宣布將在今年辭去阿里巴巴集團董事會主席一職，就是因為他覺得自己也要升級，有年經、比我更能落實想法的人，他們可以擔當起來。最後，他給在場的企業家提出建議，在未來的發展中，形勢好就完善自己，形勢不好也要完善自己，無非就是把自己的企業做小一點、做慢一點、做高興一點。

此外，中國資深媒體人、「得到App」創始人羅振宇31日在2019跨年演講上對未來趨勢也提出了3個看點「區分真實世界」、「別把自己當主流」、「擁有還原能力」並指出「所有趨勢都起源於事實，想抓住小趨勢，那就得能認清事實」。他指出，「小趨勢」，是影響趨勢的趨勢，帶來改變的改變；這個詞語最早被美國著名的民意調查專家馬克 · 佩恩提出，最早指的是占美國 1% 人口的群體出現的變化，這一群數量相對較少的人，卻能夠產生與其人數不相稱的影響力。他強調，從以往的大環境聚焦到了普通個體，如何應對環境變化，把握住改變命運的機會，就是「小趨勢」。