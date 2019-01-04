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捷豹路虎將召回在華近6.9萬輛車　免費更換發動機缺陷部件

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JLR引擎遭竊慘賠1.1億元！　宛如《瞞天過海》真實上演（圖／翻攝自Jaguar Land Rover）

▲捷豹路虎公司。（圖／翻攝自捷豹路虎官網，下同）

大陸中心／綜合報導

鑑於發動機存在安全隱患，英國汽車製造商捷豹路虎（Jaguar Land Rover）將召回在中國的6萬8828輛汽車，並且檢查所有受影響的車輛，免費更換有缺陷的部件。捷豹路虎中國分公司已經向國家市場監督管理局提交召回申請。

據了解，問題車輛的曲軸軸承可能出現早於預期的磨損，在極端條件下甚至會斷裂，從而導致發動機停止運轉，JLR於是決定召回近6.9萬輛的在華汽車。受影響的車型包括2009至2016年間生產的4.2萬輛「Discovery 4」，還有2009至2013年間生產的2萬多輛「Range Rover Sport」，這些汽車將從4月5日起正式召回。

值得一提的是，捷豹路虎去年11月的全球零售額下降8％，主要受到中國市場環境挑戰的影響。該公司在新聞稿中提到，全球貿易爭鬥以及美國頻繁警告增加進口汽車的關稅，已經導致中國市場的銷售額同比下降50.7％。不過捷豹路虎也強調，將會繼續與中國零售商密切合作，以應對目前的市場狀況。

除了中國市場，捷豹路虎在全球其他大型市場的表現相對較好，在北美地區受惠Range Rover車型的買氣強勁，11月的零售額增長18.1％，在歐洲的銷售額也增長5.6％，在英國的銷售額則是增長3.2％。在個別車型的基礎上，E-PACE和I-PACE的推出使得該公司的零售額同比增長8.9％。

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關鍵字：JLR,捷豹路虎,汽車召回,Discovery 4,Range Rover Sport,E-PACE,I-PACE,中美貿易戰

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