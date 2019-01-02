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5G商用、中國製造都上榜　吳曉波預測未來中美貿易戰五大區

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▲▼遇見2019：國運70。（圖／翻攝微博／吳曉波）

▲吳曉波在「遇見2019：國運70」演講。（圖／翻攝微博／吳曉波，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸財經作家吳曉波在2018跨年演講中指出，當前第一大經濟體和第二大經濟體長期的「戰爭」（貿易戰）到2028可能還沒結束。他從產業層面預測「中國製造」、「一帶一路」、「互聯網金融」、「5G商用」、「人民幣國際化」等方面，中美之間會形成不斷的衝突。

吳曉波30日在珠海橫琴的國際網球中心舉辦「遇見2019：國運70」演講時提到，美國從1894年至今已打過三次重要的貿易戰，「第一次是跟英國人打，第二次是跟蘇聯人打，第三次是跟日本人打，2018跟中國打是第四次」，「美國的工業生產總值在1894年躍居世界第一，超過了英國」。

▲▼遇見2019：國運70。（圖／翻攝微博／吳曉波）

「如果從100年的全球貿易史看，作為全球第一大經濟體，對第二大經濟體的長期遏制，是一定會發生的趨勢。」吳曉波說，「過去40年，中國的GDP增長平均在9.2%左右，美國長期在3%左右，如果從2018年一直往後看，中國一直沿著6.3%至6.5%的曲線往下走，而美國則維持在2.8%至3%，那12年至15年後，中國的經濟總量會超過美國，這也是中美長期的戰爭」。

他強調，「如果十年後我還有機會舉辦年終秀，2028年的時候，我認為大概率中美貿易戰還沒結束」。

▲▼遇見2019：國運70。（圖／翻攝微博／吳曉波）

如果從產業層面上看，吳曉波分析可能落在五個重要的戰區：

一、中國製造

他認為，今天中國製造業生產著全球60%的消費品，包括鞋子、褲子、西裝、襯衫、眼睛、手機以及汽車都是中國製造，都是靠著成本優勢和規模優勢在賺錢。然而中國製造2025，就是要把我們的能力朝品牌和技術拓展，但這必會遭西方巨大的抵制。

二、一帶一路

中國提出「一帶一路」的倡議為了在人民幣、基礎設施上的能力需要輸出，中國的糧食、礦產需要輸入，需要跟周邊國家形成良好的關係。吳曉波強調，中國把40年裡形成的能力與28億人口進行黏連，更大規模推動人民幣國際化，必會和美國形成巨大的衝突。

三、互聯網金融

中國在互聯網金融、大數據和支付環節上形成的能力遠超於美國。吳曉波說，「我曾經講過一個數據，2017年中國移動支付的交易額約為美國的50倍」，「這是因為中國比美國多十億人口，人口給中國互聯網應用創新帶來巨大的機會」。

四、 5G商用

他提出，中國參與到5G技術的設計及5G設備的全球供應中，這是一個面向未來十年新一代信息革命的基礎設備，才剛剛開始而已，2019年預商用，2020年全面商用，將會牽扯到未來十年的長期競爭。

▼吳曉波。（圖／翻攝百度）

▲▼吳曉波。（圖／翻攝百度）

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關鍵字：吳曉波,遇見2019,珠海,一帶一路,中國製造,互聯網金融,5G商用,人民幣國際化,中美貿易戰,粵港澳要聞

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