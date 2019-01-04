非洲債務誰造成？王毅：抹黑中國「非洲人民首先就不同意」

▲王毅出訪衣索比亞。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

大陸外交部長王毅表示，中非合作「被公認為國際對非合作的典範」，幫助非洲發展、造福非洲人民「是我們始終不變的初心」，中國的對非援助與合作「也得到了非洲各國的一致讚賞和歡迎」，遺憾的是最近國際上有人不斷炒作非洲的債務問題，甚至企圖把責任推到中國頭上，「這既不符合事實，也不會得到非洲國家認同。」

王毅是在3日於阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）與衣索比亞外長沃爾基內會談後，面對記者詢問時做了上述表示。

王毅指稱，根據不完全統計，中國幾十年來幫助非洲建設1萬多公里的公路、6000多公里的鐵路以及上百座機場、港口、電站，援建的醫院、學校等民生設施更是不計其數；中國累計向非洲派出醫療隊員2萬多人次，醫治當地病人2億多人次，還投入大量人物力，幫助培訓數十萬各領域的專業技術人員，為助力非洲的經濟社會發展、改善民生福祉「發揮了不可替代的重要作用」。

▼「一帶一路」地圖。（圖／翻攝自新華網）

王毅提到，近來有部分非洲國家在財政金融方面遇到困難，中方對此非常重視，願意在非洲人民需要的時候伸出援手，但最近國際上有人不斷炒作非洲的債務問題，甚至企圖把責任推到中國頭上，「這既不符合事實，也不會得到非洲國家認同。」他還強調，非洲債務是一個由來已久的歷史遺留問題，不是由中方造成的，究竟誰才是債務的始作俑者「非洲人民最清楚」，某些國家自己也心知肚明，試圖抹黑中國的說法「非洲人民首先就不同意」，中非合作「也不會因此受到干擾和影響」。

王毅說，中國對非洲的投融資合作「秉持習近平主席提出的真實親誠理念和正確義利觀」，始終尊重非洲人民的意願、立足非洲各國的需求，從不藉此謀取政治私利，也從不附加任何政治條件，在具體運作中堅持依法依規和公開透明，嚴格按照各國法律和市場規則行事，從不允許也絕不姑息任何暗箱操作和腐敗行為。

王毅認為，解決非洲債務問題「歸根到底還是要使非洲儘快實現經濟的自主和可持續發展」，中國將與非方加緊落實中非合作論壇北京峰會的各項成果，加快推進符合非洲各國今後發展急需的八大對非行動，進一步增強非洲經濟的內生動力。