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「品兔師」年吃2千顆兔頭：口感像鮑魚、鵝肝　年薪飆破百萬

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▲▼ 品兔師年嗑2000顆兔頭 。（圖／翻攝自微博／四川日報）

▲兔頭是四川傳統小吃 。（圖／翻攝自微博／四川日報）

大陸中心／綜合報導

四川人愛吃兔頭，而他竟然吃到年薪破百萬！大陸四川最近一新興行業「品兔師」，一年要吃下將近2000顆兔頭。一位年約30歲的品兔師最近受訪表示，自己平均每天都要吃上6個兔頭，對其構造和口感都瞭若指掌；因為長年吃辣兔子，手指也總是散發麻辣味，被朋友戲稱為「紅油手」。

來自湖北的王少波，已經移居四川成都6、7年，他特別喜歡吃「辣兔頭」，「就像別人嗑瓜子一樣，我閒了就拿幾個兔頭來啃。」王少波表示，兔頭的滋味好、營養豐富，吃了又不容易胖，最讓他無法抵抗的一點便是「解饞的感覺」。

王少波現在在一家淘寶商店擔任主管，他吃過淘寶上幾十家兔頭，街邊小攤幾乎也都嚐遍，一年更是吃下2000多顆頭，長年的經驗讓他只要吃上一口，就能夠分辨出「鮮兔頭和凍兔頭」的差別。

▲▼ 品兔師年嗑2000顆兔頭 。（圖／翻攝自微博／四川日報）

▲王少波年嗑2000顆兔頭 。（圖／翻攝自微博／四川日報）

王少波表示，吃兔頭首先要先吃臉頰兩邊的肉，浸滿辣醬的肉質不輸給神戶牛肉。第二步再來吃「兔舌」，他形容兔舌的口感緊實有嚼勁，跟鮑魚很類似。最後則是吃兔腦袋，一咬下一樣充滿了滷汁，「吃起來像法式鵝肝」，再配上一杯生啤酒，絕對是最舒服的享受。

王少波主要的工作是「兔頭產線的最後一道防線」，生產兔頭的過程中會經過微生物指標檢驗。他做為「人肉品兔師」，也會從每一批的產品中隨機抽樣，只要味道不對，就會全部淘汰。

王少波指出，目前淘寶店一個月可以賣出20萬顆兔頭，自己也從一開始5000人民幣（約台幣2萬2千元）的月薪，到目前30萬（約台幣135萬元）的年薪，兔頭對他來說不僅是「美味」，也帶給他更美好的生活。

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關鍵字：四川省,品兔師,兔頭,兔肉

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