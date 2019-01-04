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昆工團委po青天白日滿地紅紀念中華民國　挨批刪文道歉

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▲中華民國國旗。（圖／翻攝自中華民國總統府網站）

▲中華民國國旗。（圖／翻攝自中華民國總統府網站）

記者馬叔安／台北報導

昆明理工大學（下稱昆工）團委在元旦於微博貼出一張青天白日滿地紅旗，紀念中華民國成立，以及國父孫中山先生就任臨時大總統。有網友指出，孫中山就任時，中華民國的國旗還不是青天白日滿地紅，認為昆工團委歷史認知錯誤，昆工之後刪文，並在微博致歉，「運營人員對歷史知識掌握的不足」。

昆工當天的貼文除了青天白日滿地紅旗，還搭配文字，「1912年1月1日，中華民國成立，孫中山就任中華民國臨時大總統」，並標記「＃那年今日＃」。但是有網友表示，到了1928年，東北易幟後青天白日滿地紅才取代五色旗成為民國國旗

▲網友截屏昆工微博。（圖／翻攝自風聞社區／想要做手工喵）

▲網友截屏昆工微博。（圖／翻攝自風聞社區／想要做手工喵）

如今昆工團委的微博上也已經看不到當初的貼文，而昆工在當天下午發文道歉，「過去幾小時，是我們深感愧疚，認真反思的幾個小時，我們進行了內部嚴肅地自我批評與整改」，並向網友致謝，「由於運營人員對歷史知識掌握的不足，工作審核不嚴謹，微博內容出現配圖錯誤。感謝各位網友的監督提醒，我們接下來也將進一步加強對運營團隊的培訓，更加嚴格審核機制」，文中也強調，「不忘跟黨初心，牢記青春使命，始終做社會主義核心價值觀的擁護者、傳播者和踐行者」、「願祖國強大昌盛！

▲昆工團委微博道歉文。（圖／翻攝自微博／昆明理工大學團委）

▲昆工團委微博道歉文。（圖／翻攝自微博／昆明理工大學團委）

據了解，我國自1912年1月1日在南京成立後，10日各省都督府代表聯合會決議以五色旗作為國旗，青天白日紅旗為海軍旗（旗上圖案比例與現行國旗略有不同），另有鐵血十八星旗的陸軍旗，中國國民黨中央執行委員會於1924年6月30日，決定以青天白日滿地紅旗為國旗，張學良在1928年12月29日宣布東北易幟，立青天白日紅旗，1946年12月25日制定憲法後，規定「中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日」，將國旗入憲。

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關鍵字：昆工,昆明理工大學,青天白日滿地紅,中華民國

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