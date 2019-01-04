澳洲再傳綠葡萄「藏縫衣針」 孕婦清洗完手割傷險吞下

▲ 澳洲夫婦在超市買回來的葡萄內發現藏有縫衣針 。（圖／翻攝自Facebook／‎La Camiseta Roja‎ ）

國際中心／綜合報導

澳洲去年9月爆發一連串「草莓藏針」事件，沒想到最近又出現新的「水果藏針」案例，這次中招的輪到了「葡萄」。墨爾本一對年輕夫婦史坎德（Skender Hasa）與莎米思（Shams Alsubaiy）日前在當地一間超市購買了一盒葡萄，當晚莎米思清洗葡萄準備食用時，突然發現手指被刺傷，她仔細查看才發現葡萄內竟然藏了尖銳的縫衣針，嚇得急忙報警處理。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，懷有身孕的莎米思與老公1日在當地連鎖超市Woolworths購買了一盒綠葡萄，本來想在晚餐後好好品嘗。不過當晚莎米思在清洗葡萄時，卻感覺自己的手好像被什麼扎到一般，相當刺痛。在告訴老公後，2人便切開所有的葡萄一一檢查，沒想到這才發現其中2顆葡萄內都插有尖銳的金屬縫衣針。

警方接獲報案後，目前已經著手調查這起新的「水果藏針案」，而Woolworths超市發言人也發布聲明提到，「我們目前已經收到相關的報告，將會與調查這起事件的相關單位進行密切配合」。

▲ 澳洲去年9月才因「有針草莓」引發恐慌。（圖／路透社）

儘管夫妻倆因為當下就馬上察覺情況不對，所以沒有吃下藏了針的葡萄，釀成更嚴重的傷害，但他們仍然餘悸猶存，恐怕近期之內都不敢再放心的享用水果，史坎德說到，「這件事讓我們既震驚又害怕，我還以為水果藏針的風波早已經過去，現在我只希望做出這種事的兇手不要再繼續下去了。」；莎米思也表示，「感謝上帝我沒有吃下肚，我現在懷孕了，真的不希望會有任何意外因此發生。」

據了解，澳洲多個地區早在去年9月就曾傳出多起「草莓藏針」事件，引發民眾恐慌，之後新南斯威爾省一位民眾更在超市買到了「藏針芒果」，就這樣風波越演越烈，就連香蕉、蘋果等水果也遭殃。

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