雪梨山達基教會爆「長刀砍人案」！　澳媒：24歲台灣人頸部出血亡

▲ 澳洲雪梨一間山達基中心發生砍人事件。(示意圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

澳洲雪梨一間山達基(Scientology)教會3日發生砍人事件,一名24歲男子傷重不治,另有一名30歲男性受傷。據澳洲新聞網站news.com.au報導,傷重不治的男子據信是台灣人,頸部被砍。警方指出,一名16歲青少年疑似拿著「一把非常尖銳的25公分廚房刀」做為凶器,在教會的車道上砍人,之後被逮捕。

Police carry out an evidence bag after two men were stabbed at the Church of Scientology Sydney headquarters in Chatswood @9NewsSyd pic.twitter.com/zFghWrHlkC