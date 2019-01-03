雪梨山達基教會爆「長刀砍人案」！　澳媒：24歲台灣人頸部出血亡

▲ 澳洲雪梨一間山達基中心發生砍人事件。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

澳洲雪梨一間山達基（Scientology）教會3日發生砍人事件，一名24歲男子傷重不治，另有一名30歲男性受傷。據澳洲新聞網站news.com.au報導，傷重不治的男子據信是台灣人，頸部被砍。警方指出，一名16歲青少年疑似拿著「一把非常尖銳的25公分廚房刀」做為凶器，在教會的車道上砍人，之後被逮捕。

Police carry out an evidence bag after two men were stabbed at the Church of Scientology Sydney headquarters in Chatswood @9NewsSyd pic.twitter.com/zFghWrHlkC — Elizabeth Bryan (@LizzyBryan1) 2019年1月3日

Fatal stabbing at Scientology HQ in Sydney #aap https://t.co/HrcPa0Zlz5 pic.twitter.com/u48Bl5oCwQ — 4CA AM (@Radio4CA) 2019年1月3日

報導指出，這起事件發生在中午大約12點30分，醫護人員抵達現場時，看到該名24歲男子「頸部大量出血」，最後他不幸在醫院身亡；另一名30歲的男子目前情況穩定。警方表示，少年也有亞裔血統，事發前因為一起與教會事務無關的內部事件，被要求離開，可能因此憤而行兇。

這座中心是山達基教會領導人密斯凱維吉（David Miscavige）2016年所設立，為在雪梨查茲伍德（Chatswood），是該組織在澳洲的總部，也是美國以外規模最大的山達基組織。澳洲新南威爾斯州（New South Wales）警方指出，被捕的青少年已送至查茲伍德警察局接受調查。