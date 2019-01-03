澳洲太熱太乾燥　F-35A「隱形塗漆」預計在當地會頻繁脫落

▲F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

澳洲近日為從美國訂購的72架F-35A隱形戰鬥機舉行接機儀式。然而，因澳洲當地的極乾燥、炎熱氣候，將有可能令機身上的隱身塗料經常脫落，澳洲軍方也對此表示，「最糟糕的狀況可能就是，每飛完一次、就再重塗一次。」

據《科技日報》報導，大陸國防科技大學教授時家明表示，F-35隱身塗料與其他材料有著共同的特性，就是在高速、高溫、高寒、高鹽等極端狀況下，容易發生缺損的情況；據統計，澳洲的荒漠、半荒漠占總面積比重約為44%，比非洲還要高、氣候也非常乾燥；再加上F-35A是超音速飛行，高速下空氣分子的摩擦對機體影響較大，飛機機翼等部位的塗料也就更容易脫落。

「即便如此，也不是每飛一次，就得從頭到尾再塗一次」時家明指出，隱身塗料非常精密，稍微的刮痕就足以讓敵方的雷達偵測到自己機身的行蹤；因此每到維護時，維修人員就會先檢查飛機隱身塗料損傷或脫落的部位，再針對這些部位重新上漆，並不會有從頭到尾再重新塗一次的情況發生；此外，F-35戰鬥機在設計時就注意到要使吸波材料具備隱身性能。據資料顯示，F-35的吸波材料研製目標是在飛機整個壽命週期內，維修人員都只需要目視檢查就能找到損傷，並且快速進行修理。

▲美軍F-35大象漫步。（圖／翻攝自388th Fighter Wing粉絲專業）



報導指出，隱身技術，準確地說是目標特徵信號控制或縮減技術，飛機隱身作為一項系統性工程，大多使用複合手段，最重要的是外型設計和吸波材料的相互結合，意在控制飛機的雷達散（反）射截面積；外型技術對降低飛機的雷達散射截面積擁有著顯著的效果，而隱身材料只在某些關鍵部位使用，在外型設計的基礎上進一步降低雷達散射的截面積。

時家明表示，F-35戰鬥機採用特定的外型設計，顯著的減少了雷達散射的截面積；同時在機身表面塗敷吸波材料，吸波材料通常由磁性金屬粉末與黏合劑構成，能吸收雷達波，讓反射的雷達波變得更弱，藉此縮短敵方雷達偵測目標的距離，實現隱身功能；塗上隱身材料後，F-35戰鬥機的雷達反射截面積只有0.001平方公尺，相當於一個「高爾夫球」大小而已，一般雷達很難看見。

報導也表示，全球能夠研製出高性能隱身塗料的國家屈指可數，隱身塗料更是核心秘密；西方國家在第五代戰機中強調具有隱身功能的多用途超音速戰鬥機，代表機型有F-22和F-35，美國的飛機隱身技術目前處世界領先地位，自20世紀50年代就已開始研究隱身技術，70年代更制定了「綜合應用多隱身措施」研製隱身飛機的計畫，傑出的代表性機型就是F-117A隱身攻擊機、B-2隱身戰略轟炸機、F-22隱身戰鬥機，而F-35則是屬於具有隱身性能的多用途戰鬥攻擊機。