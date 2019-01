澳洲太熱太乾燥　F-35A「隱形塗漆」預計在當地會頻繁脫落

常駐台北的時事分析家與記者寇謐將(Jean-Michael Cole)在美國媒體《國家利益》(The National Interest)以《中國入侵台灣會發生什麼事,誰會贏》為題(A Chinese Invasion of Taiwan: What Happens? Who Wins?)評論兩岸局勢,並針對台灣的處境給予建議。