女兒撿貝殼竟掉出2隻「藍環章魚」可殺52人　父：我差點死在孩子面前

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澳洲一名男子聖誕家期待著全家前往海邊度假，返家前他的兩個孩子撿到一個美麗的貝殼，希望可以將它帶回家，這名男子不疑有他的將貝殼放進口袋裡，沒想到這個舉動差點害他丟掉小命，因為貝殼裡竟藏著兩隻身懷劇毒的「藍環章魚」，地球上毒性最強的生物之一。

▲藏在亞倫口袋中的藍環章魚。（圖／翻攝自PerthNow）



42歲的亞倫（Aaron Pix）平安夜帶著一家人前往澳洲西南岸昆爾特立海灘渡假（Quindalup Beach），當時他的女兒11歲的蘇菲（Sophie Pix）撿到一顆非常美麗的錐形貝殼，她問爸爸能不能帶回家，亞倫答應後便把貝殼收進口袋中。當他們回到家，亞倫將貝殼拿出來準備清洗時，一隻藍環章魚掉了出來，還有一隻在他的口袋裡，而且觸手已經碰到他的大腿至少15分鐘了。

「我簡直嚇壞了，因為我們立刻google後發現，這隻章魚可能會在幾分鐘內奪走我的命。」亞倫立刻叫救護車前往醫院，並在院中觀察約3個小時，醫護人員說他的腿因為跟章魚觸手稍微接觸到，所以會感到些許不適。亞倫說他真的是太幸運了，他差點就在平暗夜時死在孩子面前，更幸運的是，幸好不是年幼的孩子碰到這兩隻章魚，否則後果不堪設想。



藍環章魚又稱豹紋章魚，毒性是眼鏡蛇的50倍，雖然只有一顆高爾夫球大，但毒液足以在數分鐘內一次殺死26名成年人，至今沒有抗毒血清可救治，是世上最毒的有毒動物之一。澳洲媒體《Perth Now》指出，今年夏天在澳洲西部海岸已經發生多起遭藍環章魚螫傷的事件。