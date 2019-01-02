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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

性侵還逼有「女朋友的感覺」　再洗劫、逼迫應召女吸毒

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▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲楊姓男子持刀性侵、洗劫、逼迫應召女吸毒，重判22年。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
 

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子楊昇展，設局性侵應召女，還逼對方要有「要有男女朋友的感覺」，最後搶走對方身上1萬1千元。檢方也查出，楊男自以為遭某傳播經紀公司詐騙5千元，竟找出對方旗下的傳播女，逼迫傳播女吸食安非他命並性侵得逞。二審高等法院審理後，依「強盜強制性交」、「逼迫他人吸食二級毒品」等罪，將楊男重判有期徒刑22年。可上訴。

判決指出，從事油漆工的楊男（27歲），前年4月間以LINE通訊軟體約出應召妹薇薇（化名）性交易，但被薇薇識破他沒錢，楊男「盧」了大半夜仍被薇薇拒絕，薇薇封鎖楊男。楊男不死心，當年7月間換了LINE帳號再約，一見面就被薇薇認出，但楊男隨即亮出蝴蝶刀、開山刀等利器，恐嚇薇薇：「我今天不可能放妳走！」

由於擔心被薇薇的朋友循線找上，楊男將薇薇押往另一間旅館，持刀洗劫薇薇身上1萬1千元，並猥褻、指侵，甚至逼薇薇要有「男女朋友感覺」。小蘭崩潰哭喊：「做不下去」，楊男才鬆綁要她去洗澡，薇薇則趁楊男不注意時逃離房間，向櫃檯人員求救逮人，但楊男逃逸。

半個月後，楊男自以為遭某傳播公司女經紀人詐騙，竟約出同公司的傳播妹小青（化名），以相同手法，亮出雙刀恐嚇小青，逼迫小青吸食安非他命，性侵得逞。還要小青聯絡該名女經紀人出面解決，拿5千元贖人。傳播公司匯款後，小青領錢給楊男才獲釋，隨後報警逮捕楊男，楊男遭提起公訴。

法院審理時，楊男否認犯罪，辯稱是性交易、毒趴，並非性侵。一審法院不採信，依照「強盜強制性交」、「逼迫他人吸食二級毒品」等罪，重判他有期徒刑22年。案經上訴，高等法院二審審理時，楊男仍否認犯案，高院認為他惡性重大，犯後又不知悔改，因此駁回上訴，仍重判他有期徒刑22年，可上訴。
 

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關鍵字：法律,人權,性侵,女朋友,強盜,高等法院,強制性交,應召女,傳播經紀公司,二審

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