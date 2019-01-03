新年遭闖房推倒！女演員拒報警「穿太少也有錯」照片曝光…網反轟爆

▲沈樵在微博上PO出自己遭到性侵的經過。（圖／翻攝微博）



大陸中心／綜合報導

「我被強姦了」大陸一名裸體替身女演員沈樵在微博發文表示，她新年第一天在飯店內自拍性感照時，因沒有鎖門，慘遭一名男子以暴力逼迫後性侵；離奇的是，她事後不僅沒報警，還說「挺好玩的」、「把門打開穿得少也有錯」，引起網友一陣撻伐，認為真的遭性侵不應該檢討被害人，而是要讓犯錯的人受罰。

沈樵在朋友圈內發文表示，她當時邊自拍邊等助理回房間，因此沒有將門鎖上，沒想到一名眼鏡男竟直接在門口看她，進而走進房間將門反鎖，以暴力威脅性侵；完事後，她也裸體逃到走廊求救，但都沒有人出面幫忙，最後飯店經理才出面關切，「這件事情就算了，息事寧人，不想追究了」，「這件事情發生到我身上我覺得挺好玩的」。

▲▼網友認為應該要報警，不能檢討被害人。（圖／翻攝微博）



沈樵透露，她被性侵時因害怕手機也被搶走，還訊問對方「你給我1000元（約4500元新台幣），我就全心全意配合你，結果他沒答應，我就說500也行，他還是沒說話，我當時就想，這個窮鬼不會是外面的流浪漢吧」，並在當下立即保護好手機，還佩服自己的機智。

此事曝光後引起網友熱烈討論，更有多人截圖轉發，許多網友認為沈樵應該報警，因為此事涉及犯罪，不是自己說不追究就可以不追究，且因過程離奇，也有人質疑事情的真實性。事後，沈樵也將微博內容全數刪光，僅留下一篇出遊的照片貼文。