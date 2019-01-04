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搶占中東無人機市場　中國「有求必應」低價出售

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▲無人機翼龍I-D。（圖／翻攝自環球網）

▲ 無人機翼龍I-D。（圖／翻攝自環球網）

國際中心／綜合報導

英國皇家聯合研究所（Royal United ServicesInstitute for Defence and Security Studies，簡稱RUSI）1份報告顯示，中國正在積極出售武裝無人機，以滿足中東國家日益上升的武器需求，雖然設備遠遠比不上美國無人機，但中國透過低價銷售的方式，贏得無人機的出口優勢。

根據《美國之音》報導，報告其中之一的作者布隆克表示，北京當局近期在海外銷售無人機時幾乎是「來者不拒」，再者美國限定「MQ-1 掠奪者」（Predator，又稱為掠食者）和「MQ-9 死神」（Reaper，又稱為收割者）等戰機只能出口至法國與英國，其餘國家都無法購買，等於給中國機會滿足中東的武器需求。

此外，由於美國曾在中東地區使用過的無人機，得知中國現階段的無人機技術尚不如美國，但解放軍的「翼龍」與「彩虹-4」系列無人機雖然未如美國製無人機高級，卻對任何想購買無人機的國家有求必應，所以在出口上相較於美國更有競爭優勢。

▼ 無人機翼龍I-D。（圖／翻攝自環球網）

▲無人機翼龍I-D。（圖／翻攝自環球網）

▼ 解放軍「彩虹4」無人機。（圖／百度百科）

▲▼中國大陸「彩虹4」無人機。（圖／百度百科）

雖然美國總統川普曾承諾放寬無人戰機的出口限制，但仍未有明確的實施日期。RUSI報告作者對此認為，如果川普未來兌現承諾放寬出口，這項政策將會對中東地區再無人機的使用上，產生極大的影響力。

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關鍵字：中國,無人機,翼龍,彩虹-4

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