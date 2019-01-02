囚禁嫩妹4天「強脫衣物」硬上4次　6旬翁噁喊：我要跟你生孩子

▲張男將「小花」囚禁4天硬上4次得逞。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／台南報導

一名女子「小花」（化名）和母親吵架後負氣離家，在車站附近被一名60多歲的張姓阿伯搭訕，而對方假意說要帶她到警局，卻將她帶到一間偏僻的貨櫃屋軟禁4天，期間「小花」還慘遭對方性侵4次，好不容易才趁隙逃出狼爪，事隔9個月後「小花」在包包裡找到張男的藥單，才確認對方身分。台南高分院依法判張男9年徒刑。

判決指出，小花於2016年1月間因為和母親吵架，一時氣憤之下搭火車離家出走，而當天23時許時，她在雲林的一處火車站遇到有性侵前科的張男，對方假意要帶她到警局，卻將她騙到一處偏遠林地的貨櫃屋軟禁。張男接著告訴小花：「今天太晚了，明天再帶你去警局」還假惺惺的拿熱食給她吃。怎料，「小花」在吃完他給的食物後，竟然就昏昏欲睡。

張男看「小花」睡著後，立刻從善心阿伯變成狼阿伯，撲到她身上強行脫去衣褲，並對她性侵得逞。張男得手後，還不斷說著要和對方生孩子，而儘管過程中「小花」不斷反抗，但張男卻還是用暴力制止，不僅將她軟禁在貨櫃屋長達4天，前後還暴力性侵對方4次。

張男在軟禁「小花」4天後，還囂張地將對方帶到他的親戚家一起吃飯，而「小花」因為過於畏懼張男，而不敢向他的親戚求救，僅能趁隙打電話給母親報警，才逃出張男魔爪，由於事後「小花」忘記張男的姓名和貨櫃屋地點，直到事隔9個月後在包包裡找到對方的藥袋，才想起他的姓名並提告。台南高分院依4個強制罪各判張男4年6月徒刑，合併執行為9年徒刑。

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