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「抓」88個娃娃總價1.4萬元　夫妻倆10天後被逮了

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▲夾娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）

▲夫妻檔沉迷夾娃娃機，夾不到決定用偷的。（示意圖／記者陳韋帆攝）

大陸中心／綜合報導

浙江省杭州市一名夫妻檔近日對夾娃娃機的喜愛到「走火入魔」的程度，可是兩人運氣又很差，只能上網找「攻略」來獲得獎勵，並在第3次行竊被巡邏保安抓走移送警局，據了解，兩人前後約偷了88隻娃娃，價值約人民幣3252.5元（約台幣1萬4000元），網友對此相當傻眼，「88個娃娃估出3200元，實在佩服」。

根據《錢江晚報》報導，最開始是老婆小張喜歡夾娃娃，可是怎麼也抓不到，就找老公小王一起，結果兩人運氣都非常差，小王一氣之下上網找攻略，帶老婆到某商場開始用鐵絲線勾娃娃，最後得手16個的戰利品。

▲▼偷娃娃機。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲贓物總價值約1賺4千元。（圖／翻攝自錢江晚報）

約一周後，兩人來到同個商場，偷了2個毛衣熊公仔和1個哆啦A夢；第三次是在3天後，夫妻檔來到同樣商場、使出同樣招數，不過在行竊過程被商場的巡邏保安盯上，當場將小王抓住，小張則因為跑得快暫時逃過一劫。

可誰想到小張竟在隔天到警局探望老公，立馬被警察叫去審問。原來兩人前幾次做案都被監視器拍下，受害台主也報案處理，這次才會被逮住，經過警察清點，所偷的娃娃共有88個，價值3252.5元，小張和小王也認了罪刑，最後法院判有期徒刑6個月，緩刑1年，罰金1000元。

ET快訊
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關鍵字：夾娃娃,偷竊,行竊,娃娃機

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