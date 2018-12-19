五吿衰！偷電動車被電死　車主判賠家屬23萬「精神損失費」

▲ 電瓶車是大陸流行的交通工具。（圖／翻攝北京青年報）

大陸中心／綜合報導

大陸湖北武漢劉先生（化名）將自己的電動車放在家樓下充電，不料被一名男子「看上」，當時正在下大雨導致電池漏電，偷車男因此觸電身亡。事後，男子家屬向劉先生要人民幣20萬元的索賠金（約台幣90萬元），且「一分都不能少」。最終經法院調解，車主賠償人民幣5萬元（約台幣23萬元）的精神損失費。

根據《北京青年報》報導，劉先生將電動車放在1樓公共空間充電，但因當時剛好下雨，導致電池漏電，偷車男在行竊時不小心被電死。車主表示，他住的是老舊社區，電動車亂停的情況比較嚴重，平時下班就將車放在小區門口方便騎行，「大家都是這樣充電的」。

事發後，偷車男的家屬找到車主，「獅子大開口」要求賠償人民幣20萬元，且表示「一分都不能少」，如果不賠償就要告上法庭。最終在法院調解下，劉先生賠償人民幣5萬元的精神損失費。

報導指出，小偷的死亡與車主的充電沒有必然的因果關係，「如果小偷不去偷車，就不可能觸電，其他車主也在亂停車充電，他們為什麼沒有負責，就是因為小偷沒有去偷其他車主的電動車。如果一定要追究因果關係，我說連老天爺也應該擔責，如果不是老天爺下雨，電動車也許就不會漏電，小偷就不會被電死了。」

據報導，「法院讓劉先生賠償人民幣5萬元，似乎更像是對小偷的同情，也是踐行了近年來社會流行的『誰窮誰有理，誰弱誰受助』的倫理，把同情弱者的人類情感用到了極致，甚至催生了『死人就有理』和『一死就賠償』的情況，在法理上誤讀了所謂的因果關係。」

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