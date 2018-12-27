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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

弒母逆女蔡京京　超市行竊偷轉搶二審再遭判刑

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▲▼弒母逆女蔡京京。（圖／本報資料照）

▲弒母逆女蔡京京，超市行竊再遭判刑。（圖／本報資料照）

記者吳銘峯／台北報導

犯下殺害母親並狠心棄屍的女子蔡京京（36歲），夥同男友曾智忠（55歲），狠心殺害母親，並將母親棄屍花蓮外海，2人均遭判無期徒刑定讞。而蔡京京2011年間，曾在台北市超商內行竊不到1000元的牛肉、白蝦等食材，一審判拘役50日，經過多年審理後，高院27日二審改將她判刑3月，得易科罰金。可上訴。

蔡京京自幼由外婆帶大，2000年間到紐西蘭求學，遇到大她19歲的英文家教老師曾智忠，2人陷入熱戀。但蔡母陳誼反對交往，斷絕金援，蔡京京窮到超市行竊（另案審理中），向母親借款100萬元遭拒。之後與曾智忠謀議，找化妝師將蔡京京化老妝成蔡母模樣（本案判決），打算到銀行盜領存款，但遭識破失敗。2人財迷心竅，最後在2012年5月間，聯手殺害蔡母，並棄屍花蓮海域。

案發後震驚社會，2人遭捕後，用盡各種方式拖延法院審理程序。2014年間2人還在看守所中登記結婚，曾智忠並在看守所中，多次要求圓房，讓獄方頭痛。弒母案於2016年5月間定讞，2人均遭判無期徒刑確定。

但2人另外還涉犯多案，其中這起超市偷食材案件，是蔡京京於2011年10月14日晚間，在台北市SOGO百貨復興店地下3樓的超級市場內，趁店員不注意，竊取總價984元的澳洲牛肉條、澳洲牛肉塊、港式豬頭皮、蠔油豬肝、熟白蝦等食材，塞進自備的紙袋中。保全人員發現後攔阻，蔡京京轉身逃跑。其餘保全獲報前往攔截，蔡女由偷轉搶，與保全發生肢體衝突，在捷運入口接應的曾智忠，也出手掩護蔡女逃跑，但2人最後仍被保全與員警逮捕，移送法辦。

檢方認為蔡女的行為構成「準強盜罪」，提起公訴。一審法院認定蔡女僅成立「竊盜罪」，判拘役50日。案經上訴，高等法院27日二審宣判，高院仍認定蔡女成立「竊盜罪」，但考量她犯後飾詞否認，且任意指摘證人性騷擾，企圖以此脫免刑責，不但未見悔意，甚且可見其犯後態度毫無可取，因此改判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。
 

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關鍵字：法律,人權,蔡京京,曾智忠,行竊,弒母,定讞,棄屍,高等法院

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